Justicia

El "Comandante Carnicero", el supremacista que planeó envenenar niños de minorías raciales, sentenciado a 15 años de prisión en NY

Michail Chkhikvishvili, un supremacista blanco apodado "Comandante Carnicero" que planeó que un cómplice se hiciera pasar por Santa Claus y repartiera dulces envenenados a niños de minorías étnicas en Nueva York, fue sentenciado el miércoles a 15 años de prisión.

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Por:N+ Univision
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Michail Chkhikvishvili, un ciudadano georgiano también conocido como "Comandante Carnicero", fue condenado a 15 años de prisión por la jueza federal de distrito Carol Bagley Amon en Nueva York, por incitar a cometer delitos de odio y difundir instrucciones para fabricar bombas y ricina, informó el departamento de Justicia.

El sentenciado era líder de Maniac Murder Cult, un grupo extremista violento internacional motivado por el racismo. El sujeto fue detenido en una operación encubierta del FBI.

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Chkhikvishvili "reclutó a otros para cometer actos violentos en apoyo a las ideologías (del grupo), incluyendo la planificación y solicitud de un ataque en Nueva York", dijeron los fiscales.

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Fue extraditado desde Moldavia a Brooklyn en mayo de 2025 y se declaró culpable en noviembre.

El fiscal general adjunto John Eisenberg afirmó que "Chkhikvishvili, por ejemplo, trató de reclutar a un supuesto colaborador para que se disfrazara de Santa Claus y repartiera caramelos envenenados a niños de minorías".

Según los fiscales, Chkhikvishvili utilizó la aplicación de mensajería cifrada Telegram para convencer a una persona, que en realidad era un agente encubierto, de llevar a cabo atentados con bombas y provocar incendios dirigidos.

"El acusado es una amenaza que incita al odio y que tenía la intención de herir y matar a niños de la comunidad judía y de otras comunidades minoritarias de la ciudad de Nueva York", declaró el fiscal federal Joseph Nocella Jr. del Distrito Este de Nueva York.

"La sentencia de hoy saca a un monstruo de nuestras calles y protege a nuestras comunidades", agregó Eisenberg.

La secta Maniac Murder Cult se adhiere a la ideología neonazi y promueve la violencia contra las minorías raciales, la comunidad judía y otros grupos que considera "indeseables", indica el departamento de Justicia.

Desde aproximadamente septiembre de 2021, Chkhikvishvili ha distribuido un manifiesto titulado "El manual del odioso" entre los miembros de MKY y otras personas. El Manual del Odio anima a las personas a cometer actos de violencia masiva, incluidos tiroteos en escuelas, e incluye la afirmación de Chkhikvishvili de que ha "asesinado por la raza blanca".

Con información de AFP

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