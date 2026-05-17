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“Uno de cada cuatro neoyorquinos vive en pobreza”: Zohran Mamdani, alcalde de NYC, en entrevista | Esta Semana, episodio 11

Mamdani es una de las figuras emergentes más visibles del ala progresista del Partido Demócrata en Estados Unidos. Antes de llegar a la alcaldía representó a Queens en la Asamblea estatal de Nueva York y ganó notoriedad por impulsar políticas enfocadas en vivienda asequible, transporte público y apoyo a trabajadores e inmigrantes

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Por:N+ Univision
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Video Zohran Mamdani, el alcalde de NYC en entrevista | Esta Semana, episodio 11

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, fue entrevistado de manera exclusiva en “Esta semana con Enrique Acevedo e Ilia Calderón” este domingo. Durante la conversación, el mandatario habló sobre el déficit fiscal de 12 mil millones de dólares que heredó al llegar al cargo, su propuesta presupuestaria para equilibrar las finanzas de la ciudad y los planes para aumentar impuestos a los sectores más ricos de Nueva York.

Mamdani es una de las figuras emergentes más visibles del ala progresista del Partido Demócrata en Estados Unidos. Antes de llegar a la alcaldía representó a Queens en la Asamblea estatal de Nueva York y ganó notoriedad por impulsar políticas enfocadas en vivienda asequible, transporte público y apoyo a trabajadores e inmigrantes. Desde el inicio de su administración ha promovido programas de cuidado infantil gratuito, supermercados administrados por la ciudad y mayores inversiones en servicios públicos, posicionándose como uno de los alcaldes más progresistas de la historia reciente de Nueva York.

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¿Háblenos sobre el presupuesto ejecutivo de la ciudad?

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“Tú sabes que cuando llegué al poder me encontré con un déficit fiscal de 12 mil millones de dólares. Eso fue asombroso; incluso era más grande que el porcentaje registrado durante la Great Recession”, dijo.

Mamdani mencionó que durante los últimos meses han trabajado para equilibrar esta situación sin cargar el peso sobre la clase trabajadora, por lo que anunció una propuesta presupuestaria que busca llevar el déficit a cero, además de aumentar inversiones en bibliotecas, parques y movilidad.

¿La gobernadora participó en este esfuerzo?

“Absolutamente. Su apoyo fue fundamental. Nueva York es la ciudad más rica del país, pero también la más cara, y uno de cada cuatro neoyorquinos vive en pobreza”, explicó Mamdani.

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¿Está aumentando impuestos a los ricos?

El alcalde respondió que “sí”, ya que la propuesta incluye recaudar 500 millones de dólares anuales mediante impuestos a viviendas valuadas en más de 5 millones de dólares.

Empresarios como Ken Griffin amenazaron con irse de la ciudad. ¿Qué responde?

“Quiero que los empresarios tengan éxito y generen empleos, pero eso no cambia el hecho de que Nueva York tiene un sistema fiscal roto mientras muchas familias luchan por cubrir sus necesidades básicas”, subrayó el alcalde.

¿Cómo responde a quienes sufren la inflación y el impacto económico de la guerra en Irán?

Ante esta pregunta, Mamdani comentó que las comunidades latinas e inmigrantes enfrentan altos niveles de inseguridad habitacional y problemas económicos. Mientras las familias lidian con llegar a fin de mes, el gobierno federal gasta millones de dólares en guerras.

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¿Qué hará la ciudad para enfrentar el alto costo de vida?

“Vamos a abrir supermercados administrados por la ciudad con precios accesibles para productos básicos. El primero estará en La Marqueta y planeamos abrir cinco, uno por cada distrito, antes de 2029”, explicó.

Tom Homan amenazó con aumentar la presencia de ICE en Nueva York. ¿Cómo responde?

El alcalde dijo que no negociarán sus valores frente a amenazas y recordó que más de tres millones de habitantes de Nueva York son inmigrantes. Además, enfatizó que él es uno de los primeros alcaldes inmigrantes de la ciudad en décadas.

Las encuestas lo colocan por debajo del 50 % de aprobación. ¿Le preocupa?

“Mi responsabilidad no es solo con quienes votaron por mí, sino con todos los que viven en la ciudad”, dijo.

Usted respalda a los socialistas demócratas. ¿Es esa la dirección del Partido Demócrata?

“Sí. El socialismo democrático significa defender a la clase trabajadora, y eso es lo que necesitamos en la política del país”, remarcó.

La ciudad será sede de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿La baja ocupación hotelera afecta el presupuesto?

Mamdani mencionó que esto no afecta el presupuesto, ya que muchos aficionados todavía no reservan sus hoteles.

Durante la campaña grabó anuncios en español. ¿Está tomando clases?

“Estoy intentando aprender. Mucha gente quería videos que pudiera mostrarle a sus abuelas para entender la campaña. Incluso recibí ayuda para mejorar mi pronunciación de palabras como ‘la renta’”.

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