Asesinato Culpable de asesinato tras 33 años: un jurado de Nueva York responsabiliza a Brian Scott Lorenz por la muerte de Deborah Meindl Un jurado ha declarado culpable a Brian Scott Lorenz por el asesinato de Deborah Meindl, ocurrido en 1993 cerca de Buffalo, en Nueva York. Este es su tercer juicio en un caso que se ha prolongado durante décadas. Lorenz, condenado inicialmente en 1994 junto con James Pugh, fue juzgado de nuevo después de que nuevas pruebas de ADN no los vincularan con la escena del crimen. El segundo juicio de Lorenz terminó en nulidad el año pasado, y ahora sus abogados planean apelar la reciente condena

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Un jurado declaró culpable este viernes a un hombre por el asesinato de una mujer ocurrido en 1993 cerca de Buffalo, en Nueva York, poniendo fin a su tercer juicio tras una odisea judicial que se ha prolongado durante décadas.

Brian Scott Lorenz, de 56 años, fue condenado originalmente en 1994, junto con otro hombre, James Pugh, por el asesinato de Deborah Meindl. La estudiante de enfermería de 33 años y madre de dos hijos había sido apuñalada decenas de veces y estrangulada dentro de su casa en Tonawanda ese año. Su cuerpo fue encontrado por su hija de 10 años.

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Tanto Lorenz como Pugh negaron su participación en el homicidio. En 2023, un juez ordenó nuevos juicios para los hombres, después de que nuevas pruebas no encontraran su ADN en la escena del crimen, incluso en un cuchillo utilizado en el ataque. El juez también señaló que los fiscales ocultaron algunas pruebas que podrían haber ayudado a la defensa.

En diciembre, los fiscales desistieron de sus esfuerzos por volver a juzgar a Pugh, justo cuando estaba por comenzar un nuevo juicio. Admitieron que ya no podían cumplir con la carga de la prueba debido a "nuestra incapacidad para presentar las mismas pruebas consideradas admisibles en el juicio original y la indisponibilidad de testigos clave más de 30 años después".

Aunque el segundo juicio de Lorenz el año pasado terminó en nulidad tras el estancamiento del jurado, los fiscales siguieron adelante con el caso en su contra. Lorenz fue rápidamente condenado el viernes, tras un juicio de dos semanas, por cargos de asesinato y robo.

Los abogados de Lorenz, que han trabajado durante años para exonerarlo, planean apelar la decisión.

"Da mucho, mucho miedo", dijo Ilann M. Maazel, uno de los abogados de Lorenz, al diario The New York Times. "Creo que la inocencia debería importar. Creo que la verdad debería importar".

Representantes de la familia de Meindl, entre ellos su hermana y su hija menor, estuvieron presentes en la sala del tribunal el viernes para seguir el proceso. Tras el veredicto, dieron las gracias al fiscal del condado de Erie, Michael J. Keane.

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Keane declaró en un comunicado: "Este resultado no es solo una victoria legal: es un testimonio de la persistencia de la verdad y del compromiso inquebrantable de los servidores públicos dedicados a la búsqueda de la justicia".