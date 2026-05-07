Nueva York Nueva York cobrará impuesto a segundas residencias y viviendas de lujo El acuerdo forma parte de un extenso plan presupuestario por la gobernadora Kathy Hochul , que también descarta un aumento generalizado de impuestos a los residentes más ricos del estado.

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Las personas que compran lujosas segundas residencias en la ciudad de Nueva York, pero viven la mayor parte del año en otro lugar, tendrían que pagar un nuevo impuesto sobre las propiedades según un acuerdo preliminar, una iniciativa para apaciguar al alcalde Zohran Mamdani y a los votantes liberales que lo llevaron al cargo con cánticos de "impuestos a los ricos".

Pero el acuerdo, que forma parte de un extenso plan presupuestario anunciado el jueves por la gobernadora Kathy Hochul, no alcanzaría una de las principales prioridades del alcalde: un aumento generalizado de impuestos a los residentes más ricos del estado.

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El impuesto propuesto sobre las segundas residencias multimillonarias, conocidas como pied-à-terres, surge en un momento en que los demócratas intentan abordar las preocupaciones de los votantes sobre la asequibilidad antes de las elecciones de mitad de mandato de este año, sin alienar a la comunidad empresarial.

Los críticos, entre los que se incluyen destacados líderes empresariales, republicanos y algunos demócratas moderados, han advertido que imponer nuevos impuestos a las personas ricas que poseen apartamentos y casas adosadas en Nueva York, pero que no la consideran su residencia principal, solo provocará que los más adinerados abandonen la ciudad.

Los detalles de la propuesta aún no están finalizados, pero Hochul indicó que se aplicaría a viviendas con un valor superior a 5 millones de dólares. Solo se aplicaría a segundas residencias en la ciudad de Nueva York, no a otros lugares de recreo para ricos en otros estados, como los Hamptons, en Long Island, conocidos por sus numerosas mansiones.

Hochul estimó que el impuesto generaría al menos 500 millones de dólares anuales para la ciudad.

Tras el anuncio del gobernador, los líderes legislativos del estado advirtieron que aún quedaba mucho por negociar. «No hay acuerdo presupuestario», declaró Carl Heastie, presidente demócrata de la Asamblea estatal, añadiendo que gran parte de la base financiera del presupuesto aún no se había decidido.

Mientras tanto, la sección de la ciudad de Nueva York de los Socialistas Democráticos de América, de la cual Mamdani es miembro, envió mensajes de texto a sus simpatizantes diciendo que la propuesta de presupuesto no es suficiente para cerrar el déficit presupuestario multimillonario de la ciudad de Nueva York ni para financiar los programas sociales necesarios.

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“Hochul está tratando de imponernos un acuerdo que no incluye nuevos impuestos para los ricos, aparte del impuesto a las segundas residencias, que solo cubre el 10% del déficit de la ciudad de Nueva York”, dijo en un comunicado Gustavo Gordillo, copresidente de la organización.

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Hochul, demócrata que se presenta a la reelección, se opone a aumentos de impuestos más amplios para los ricos, argumentando que esto podría alentar a los residentes y empresas adineradas a trasladarse a estados con impuestos más bajos.

“Hemos logrado este extraordinario presupuesto, con todos estos logros, sin aumentar en absoluto los impuestos estatales”, declaró Hochul a los periodistas el jueves.

Mamdani ha presentado el impuesto sobre las segundas residencias como una victoria, al tiempo que sigue presionando, a veces en términos personales, para que se impongan más aumentos de impuestos específicos a los más ricos.

El mes pasado, el alcalde, con el objetivo de generar entusiasmo por el nuevo plan fiscal, publicó un video en el que aparecía de pie frente a un edificio de lujo donde el multimillonario director ejecutivo de un fondo de inversión, Ken Griffin, compró un ático por unos 239 millones de dólares.

“Cuando me postulé para alcalde, dije que iba a gravar a los ricos”, dijo Mamdani en el video, que ha sido visto en X más de 52 millones de veces, antes de mencionar a Griffin por su nombre. “Pues bien, hoy estamos gravando a los ricos”.

Griffin declaró posteriormente estar conmocionado por el video, calificándolo de "aterrador" y potencialmente una amenaza para su seguridad. Añadió que el director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson , había sido asesinado a tiros en el mismo barrio, presuntamente por alguien molesto por lo que consideraba avaricia corporativa. Griffin afirmó que su empresa ha decidido expandir sus operaciones en Miami.

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“Lo que el alcalde de Nueva York ha dejado claro a mis socios, y principalmente a mis socios neoyorquinos, es que debemos redoblar nuestra apuesta por Miami”, dijo en una conferencia económica en California esta semana. “Porque queremos estar en un estado que acoja a los negocios”.

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