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Indignación en el Bronx: presuntos agentes de ICE detienen y golpean por error a joven estadounidense

Un joven de 19 años y ciudadano estadounidense fue detenido y golpeado por presuntos agentes de ICE durante un operativo en el Bronx. El incidente, captado en video, ha generado indignación y posibles acciones legales.

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Por:N+ Univision
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Video Indignación en El Bronx: Acusan a agentes de arrestar por error a joven estadounidense

Un vecindario del Bronx, en Nueva York, se encuentra envuelto en indignación e incertidumbre luego de que agentes de una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) detuvieran por error y golpearan a un adolescente.

En hechos que quedaron registrados en cámara, se observa el momento en que un supuesto agente federal apunta con un arma de fuego y corre en dirección a Jeury Concepción, un joven de 19 años y ciudadano estadounidense.

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Los hechos ocurrieron durante un operativo de deportación, cuando los agentes migratorios rodearon y derribaron al joven contra el suelo. Jeury fue esposado y registrado ante la mirada temerosa de los vecinos, quienes observaban cómo era sometido.

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“Estaba caminando para ir a hacer una trenza. Vi a alguien corriendo detrás de mí, no sabía quién era. Miré y me tiraron al piso con la pistola”, declaró.

En medio del caos, el joven de 19 años fue presionado contra un vehículo, donde fue introducido. No fue sino hasta varios momentos después, en medio de la incertidumbre, que los supuestos agentes se percataron de que habían arrestado a la persona equivocada.

Como resultado, los presuntos agentes migratorios lo abandonaron en un parque con heridas visibles: una contusión y una lesión que requirió sutura.

“Estaban hablando con el jefe. Se puso asustado conmigo y me dijo perdón, que me confundieron con otra persona. Yo pensé que me iban a matar por cómo me arrestaron”, relató.

Ivelisse García Santana, abuela de Jeury Concepción, narró los momentos de terror que vivió cuando se enteró de la detención de su nieto a manos de presuntos agentes migratorios, pese a que él nació en Estados Unidos.

“Me llamó un amiguito y me dijo que ICE se había llevado a Jeury. Yo dije: ‘¿Por qué?, si es americano, nació aquí’”, comentó.

Cuando vio llegar a su nieto herido, no dudó en llevarlo a un hospital para que recibiera atención médica.

El Departamento de Seguridad Nacional fue consultado sobre las acciones que presuntamente cometieron los agentes migratorios contra el joven de 19 años; sin embargo, hasta el momento no se han recibido comentarios. La familia de Jeury Concepción reveló que analiza la posibilidad de emprender acciones legales.

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