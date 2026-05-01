tecnologia Ejército de EEUU planea megacentro de datos en Texas que superaría consumo eléctrico de toda El Paso El megacentro de datos del Ejército podría consumir más electricidad que toda la ciudad de El Paso junta, en medio de dudas por el uso de agua, la energía disponible y el impacto ambiental

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El Ejército de Estados Unidos propone construir un gigantesco complejo de centros de datos de 3 gigavatios en terrenos de Fort Bliss que, en pocos años, consumiría más electricidad que todos los 460,000 clientes de El Paso Electric juntos, a pesar de que aún quedan preguntas sin respuesta sobre su desarrollo, el uso del agua y la contaminación del aire.

De construirse, sería el tercer gran proyecto de centro de datos en la región de El Paso, junto con las instalaciones de Meta Platform, valoradas en 10.000 millones de dólares, en el noreste del país, y el campus del Proyecto Júpiter, valorado en 165.000 millones de dólares , que Oracle y OpenAI están construyendo en Santa Teresa, Nuevo México. La magnitud y el tamaño combinados de estas tres instalaciones podrían transformar rápidamente la región fronteriza en uno de los principales centros de generación de energía e infraestructura de IA del país .

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La firma de inversión que cotiza en bolsa, Carlyle Group, pagaría la construcción y operación del centro de datos de Fort Bliss, uno de los varios planeados en un despliegue nacional bajo la administración del presidente Donald Trump para aumentar rápidamente la tecnología de inteligencia artificial para el Departamento de Defensa.

En Fort Bliss, el Ejército tiene como objetivo alcanzar una capacidad operativa inicial de aproximadamente 100 megavatios en el área de computación para el próximo año, según declaró David Fitzgerald, subsecretario adjunto del Ejército, durante una reunión con periodistas el 22 de abril. Aún no se ha publicado una estimación oficial del costo del proyecto.

Según Fitzgerald, para 2029, el complejo ubicado en terrenos militares en el extremo este de El Paso requeriría 3 gigavatios de electricidad. En comparación, El Paso Electric actualmente mantiene una capacidad de generación de aproximadamente 2,9 gigavatios en todo su sistema, que se extiende desde Hatch, Nuevo México, hasta Van Horn, Texas. La mayor demanda de clientes que la compañía eléctrica ha registrado fue de poco más de 2,3 gigavatios durante el verano de 2023.

Y la cuestión de si la mayoría de los habitantes de El Paso están de acuerdo con la rápida construcción de otro centro de datos en la zona no es algo que los líderes del Ejército se estén planteando en este momento.

“Lo que intentamos hacer es encontrar los intereses comunes, los puntos en común que podamos resolver”, dijo Fitzgerald, refiriéndose a la coordinación con los líderes de la ciudad de El Paso en el proyecto del centro de datos.

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“El estado de la guerra moderna y la guerra futura dependerá en gran medida de la capacidad de capturar, procesar y utilizar enormes cantidades de datos”, afirmó. “Por lo tanto, la realidad es que esta es una prioridad estratégica, no solo para el Ejército, sino para todo el Departamento de Guerra. Así que necesitamos estas capacidades y necesitamos implementarlas en algún lugar”.

Las turbinas de gas natural de ciclo combinado son la fuente "más probable" de generación de electricidad para la instalación, dijo Jeff Waksman, subsecretario del Ejército y exmiembro de la primera administración de Trump.

Waksman afirmó que las instalaciones se someterían a una evaluación ambiental antes de que comenzara la construcción.

Sin embargo, existen muchas más preguntas que respuestas sobre el centro de datos propuesto en Fort Bliss.

No está claro si la instalación se conectará al sistema de agua de El Paso Water. La empresa municipal de agua señaló que Fort Bliss Water presta el servicio de agua a la base. Sin embargo, según los documentos de la licitación del proyecto, El Paso Water puede proporcionar un servicio de respaldo.

“E PWater se incorporó recientemente a las conversaciones y solo contamos con información preliminar”, declaró El Paso Water en un comunicado. “La construcción y el uso del agua se realizarían íntegramente en terrenos federales”.

El Paso Electric indicó que aún no está claro si el centro de datos se conectará a la red eléctrica de la compañía y que lo determinará más adelante. Hasta la fecha, el Ejército no ha presentado una solicitud formal de servicio a El Paso Electric.

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Funcionarios del Ejército de EEUU confirmaron que las cuestiones relativas a la fuente de energía y su posible conexión a la red regional siguen en revisión y que tienen previsto instalar un centro de datos con una demanda proyectada de 3 gigavatios, según declaró El Paso Electric en un comunicado. «En última instancia, las decisiones sobre estos asuntos las tomará el mando de Fort Bliss, y les remitimos a ellos para cualquier comentario adicional».

En una reciente reunión comunitaria, un representante de Carlyle Group no respondió a las preguntas ni proporcionó detalles sobre el centro de datos propuesto ni sobre la fuente de generación de energía relacionada.

Carlyle Group no respondió a la solicitud de comentarios.

Los oficiales del Ejército dijeron que aún no tienen un acuerdo definitivo con Carlyle, que fue seleccionada condicionalmente para entablar negociaciones exclusivas, por lo que pocos detalles están finalizados.

Sin embargo, el Ejército ha establecido un plazo breve para comenzar a operar a finales de 2027. Eso significa que la construcción tendrá que comenzar pronto, dijo Fitzgerald.

“Lo ideal sería que estuviéramos operativos al menos para finales de 2027, lo cual avanza bastante rápido”, dijo Fitzgerald. “Eso significaría que la construcción tendría que comenzar en un futuro no muy lejano”.

Problemas relacionados con el agua y la electricidad

Satisfacer una demanda de electricidad de tres gigavatios con turbinas alimentadas con gas natural, citadas por funcionarios del Ejército como la fuente de energía más probable, probablemente produciría enormes cantidades de gases de efecto invernadero en un área central de El Paso, como dióxido de carbono, así como otros contaminantes nocivos, incluidas las partículas en suspensión.

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E incluso si el centro de datos no recibe el servicio de El Paso Water y en su lugar obtiene agua de pozos administrados por Fort Bliss, dependería del agua subterránea extraída del acuífero Hueco Bolsón, la principal fuente de agua de la ciudad.

La solicitud emitida por el Ejército cita el riesgo hídrico para El Paso como "extremadamente alto" y señala que la mayor parte del suministro de agua de Fort Bliss proviene de pozos dentro de la instalación.

Fitzgerald afirmó que el Ejército es consciente de la preocupación pública de que el centro de datos pueda consumir de forma insostenible las aguas subterráneas de El Paso para refrigerar sus servidores. Añadió que las instalaciones serán "neutras en consumo de agua".

Tampoco está claro cómo el proyecto podría reemplazar la misma cantidad de agua que consume.

Es posible que la planta desalinizadora Kay Bailey Hutchison, propiedad conjunta de El Paso Water y el Ejército de los Estados Unidos, pueda contribuir a que el centro de datos sea neutro en consumo de agua. Sin embargo, El Paso Water afirmó no tener detalles sobre cómo se lograría dicha neutralidad hídrica en las instalaciones del centro de datos.

El Paso Water está "más que dispuesta a seguir compartiendo ideas sobre las mejores prácticas en materia de sostenibilidad para ayudar a proteger nuestros recursos hídricos regionales", declaró la empresa de servicios públicos en su comunicado.

En cuanto a la generación de electricidad, los oficiales del Ejército indicaron que desconocen si El Paso Electric construirá una nueva central eléctrica para abastecer el centro de datos. También es posible que Carlyle Group u otra empresa privada construya su propia fuente de generación de energía para el centro de datos, que estaría aislado de la red eléctrica que los habitantes de El Paso utilizan a diario.

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“Tenemos que decidir si El Paso Electric será la empresa que construya lo que sea que esté por venir, o si será algún productor de energía independiente”, dijo Waksman.

El Paso Electric planea construir una central eléctrica de 366 megavatios, compuesta por más de 800 pequeños generadores de gas, para abastecer el centro de datos de Meta. La compañía eléctrica ampliará su capacidad de generación en los próximos años para cubrir la demanda total de 1 gigavatio de las instalaciones de Meta. Mientras tanto, el gigante tecnológico Oracle, en su proyecto Júpiter, anunció el lunes que busca alimentar el campus con 2,45 gigavatios de sistemas de pilas de combustible suministrados por Bloom Energy.

Para ponerlo en perspectiva, 3,45 gigavatios —la demanda proyectada combinada de esos dos grandes centros de datos— es suficiente electricidad para abastecer hasta un millón de hogares, dependiendo de la hora del día y las condiciones climáticas.

El proyecto de Fort Bliss tendría que cumplir con los requisitos de la normativa ambiental, y el promotor debe incluir un plan para el suministro de servicios públicos e infraestructura, como el acceso a las instalaciones, según una solicitud de propuestas emitida por el Ejército en diciembre de 2025. Los funcionarios del Ejército recalcaron que el proyecto no afectaría las facturas de agua ni de electricidad de los residentes de El Paso.

¿Quién es Carlyle Group?

Carlyle Group es una firma global de gestión de inversiones que supervisa 477 mil millones de dólares en activos de entidades como fondos de pensiones.

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La empresa invierte ese dinero adquiriendo negocios que van desde productores de vino hasta compañías de telecomunicaciones asiáticas, o desarrollando proyectos de infraestructura como la generación de energía renovable y centros de datos. En 2025, la empresa registró ganancias distribuibles de casi 1700 millones de dólares sobre ingresos de 4800 millones de dólares.

El Ejército quiere construir las instalaciones en Fort Bliss en colaboración con Carlyle porque la base cuenta con una gran cantidad de terreno disponible y sin usar, y debido a la infraestructura de agua y electricidad ya existente en El Paso, dijo Fitzgerald.

El centro de datos Carlyle, proyectado para El Paso, forma parte de un esfuerzo militar estadounidense más amplio para construir rápidamente infraestructura que respalde el uso de la inteligencia artificial, tanto en el campo de batalla como en la gestión de sus operaciones diarias, según documentos gubernamentales.

Los oficiales del ejército reconocieron el uso de la IA en la guerra con drones y los sistemas de puntería. Además, un centro de datos a hiperescala puede albergar de forma segura información como la base de datos en la nube del ejército, que detalla la paga y los beneficios de cada soldado estadounidense, declaró el general de división Curtis Taylor, comandante de la 1.ª División Blindada y de Fort Bliss.

Los centros de datos son "elementos esenciales para la proyección de poder", afirmó Taylor. "Pero debemos proteger esos servidores. Y por eso resulta tan útil construir esa infraestructura en instalaciones militares".

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Las instalaciones de Fort Bliss se ubicarían en un terreno cerca de la intersección de la Loop 375 y la avenida Montana. El sitio está justo al este del centro de detención de inmigrantes Camp East Montana y cerca de la central eléctrica de gas de El Paso Electric en Montana.

El plan consiste en que Carlyle utilice la mayor parte de la capacidad del centro de datos para sus necesidades comerciales, y que los militares tengan acceso a una parte más segura del centro de datos para sus propios usos.

El Ejército está desarrollando otro proyecto de centro de datos similar en Dugway, Utah. Otras bases del Ejército identificadas como posibles ubicaciones incluyen Fort Hood en Texas y Fort Bragg en Carolina del Norte.

En octubre, la Fuerza Aérea de Estados Unidos emitió una convocatoria en la que anunciaba que aceptaba propuestas para el desarrollo de centros de datos de inteligencia artificial en terrenos sin usar de diversas bases, incluidas las de California, Georgia, Arizona y Tennessee. Esta iniciativa fue posible gracias a las órdenes ejecutivas firmadas por Trump, cuyo objetivo es agilizar los permisos y los plazos de desarrollo de dichos centros.

¿Pagaría impuestos el centro de datos de Fort Bliss?

Un centro de datos financiado con fondos privados en Fort Bliss probablemente tendría que pagar algunos impuestos, a diferencia de las instalaciones gubernamentales dentro de la base, pero existe mucha incertidumbre.

Carlyle Group está arrendando el terreno para el centro de datos mediante un "contrato de arrendamiento de uso mejorado" que permite a las diferentes ramas de las fuerzas armadas alquilar terrenos infrautilizados en las bases militares.

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Los terrenos en instalaciones federales no están sujetos a impuestos estatales ni locales. Sin embargo, la ley que autoriza al ejército estadounidense a arrendar terrenos excedentes a entidades privadas establece que «los intereses de un arrendatario de una propiedad arrendada conforme a esta sección pueden ser gravados por los gobiernos estatales o locales».

Así pues, si bien el terreno sobre el que se construye el centro de datos no estaría sujeto a impuestos, las estructuras que albergan dicho centro sí podrían estar sujetas a impuestos locales sobre la propiedad.

Pero depende de cómo esté estructurado el acuerdo, incluyendo factores como si Carlyle o el Ejército finalmente se hacen cargo de la propiedad de los edificios.

En enero, el Ejército adjudicó un contrato a la empresa coreana Hanwha Defense USA, que invertirá 1.300 millones de dólares para desarrollar una fábrica de municiones en una base en Pine Bluff, Arkansas, utilizando un contrato de arrendamiento con condiciones especiales.

Fitzgerald, subsecretario del Ejército, reconoció la oposición pública a otros centros de datos como Meta y el Proyecto Júpiter. Sin embargo, afirmó que el Ejército quiere asegurarse de que el proyecto se desarrolle "de la manera correcta".

“Siempre hay elementos que tienden a convertir esto en una especie de confrontación, pero no creo que desde el Ejército lo veamos así”, dijo. “Creo que hay una solución que beneficiará no solo a la base, sino también a la comunidad”.