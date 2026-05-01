Celeste Rivas Posible embarazo y aborto: se revelan nuevos detalles en el caso D4vd por el asesinato de Celeste Rivas Según los investigadores, ambos comenzaron a tener relaciones íntimas cuando ella apenas tenía 13 años y él 18. Además de que Burke mantenía otras relaciones con diferentes mujeres, lo que se convirtió en un conflicto fatal

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Solo 11 años tenía Celeste Rivas cuando conoció a David Burke, un ambicioso joven autodenominado como D4vd, una estrella musical nativa de las redes sociales. Hoy, el hombre de 21 años es juzgado por una Corte en Los Ángeles, California, por el presunto homicidio de la menor de edad.

Conforme avanza el proceso en su contra, los detalles revelados por las autoridades dibujan la relación clandestina e inapropiada que sostenían Celeste Rivas Hernández y su victimario.

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Según los investigadores, ambos comenzaron a tener relaciones sexuales cuando ella apenas tenía 13 años, mientras él ya era mayor de edad y mantenía otras relaciones con diferentes mujeres, lo que se convirtió en un conflicto para la pareja.

Sin embargo, en las últimas horas se reveló un detalle escalofriante. Según los registros judiciales, en los mensajes de texto que intercambiaron ambos, al menos un año antes de la desaparición de Celeste, se hicieron referencias a un embarazo, un aborto y la pildora del día después.

Para la oficina forense del Condado de Los Ángeles este hallazgo permitió establecer que la joven pudo haber estado embarazada al menos un año antes de su asesinato.

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Relación prohibida

Celeste Rivas arriesgó su estabilidad familiar debido a la relación prohibida con David Burke. Comenzó a fugarse de casa para estar con el cantante, deslumbrada por las fiestas, los lujos y los viajes a los que ella lo acompañaba.

En una ocasión en que la joven regresó a casa, su madre le quitó el teléfono para impedir que siguiera el contacto. Pero D4vd le pagó a un estudiante la cantidad de 1,000 dólares para que le llevara un iPhone nuevo a Celeste para poder comunicarse.

Según los registros, en 2024, la Policía de Los Ángeles llamó al cantante para informarle que una menor de 13 años se había fugado de su casa; lo que respondió fue un intento por deslindarse de la relación que sostenía con ella. Aseguró que desconocía su edad y que solo la había visto una vez en persona.

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En lo público, David Burke negaba cualquier relación cercana con Celeste, se involucraba con otras mujeres y todo lo dejaba registrado en sus redes sociales. En lo privado, sostenía una relación inapropiada e íntima con la joven, de solo 13 años, quien comenzaría a reclamar su lugar en la vida del intérprete de canciones como “Romantic Homicide” y “Here with me”.

Mensajes y amenazas

De acuerdo con las investigaciones, en 2025 pasado la joven envió un mensaje a D4vd en el que le reclamaba: “Lo único que hacemos es tener sexo y pasar el rato, pero yo quiero algo más para mí”.

Según las hipótesis de los fiscales, la joven, ahora de 14 años, envió mensajes de texto al cantante en los que lo amenazaba con revelar detalles de su relación con ella, siendo una menor de edad, lo que habría destruido su carrera en ascenso.

Fue el 23 de abril de 2025, cuando D4vd le pidió un Uber a Celeste el cual la recogió en su casa en Lake Elsinore, California. El vehículo la trasladó a la casa alquilada del cantante en Hollywood Hills. Minutos después, cerca de las 10:10 de la noche, D4vd la apuñaló y la dejó desangrándose frente a sus ojos.