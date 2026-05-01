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Estados Unidos negará visas si temes regresar a tu país: responder “sí” a estas dos preguntas causaría rechazo inmediato

La directiva aplica a todas las categorías de visas de no inmigrante, incluyendo turismo, estudios, trabajo e intercambio; con ello, el proceso consular refuerza controles en un momento clave para la política migratoria estadounidense.

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El gobierno de Estados Unidos endureció los filtros para otorgar visas temporales al incorporar nuevas preguntas vinculadas con el asilo, una medida que podría derivar en más rechazos durante las entrevistas consulares. El cambio, anunciado por el Departamento de Estado ( DOS) a finales de abril de 2026, obliga a los solicitantes de visa de no inmigrante a declarar expresamente que no temen regresar a su país de origen, bajo riesgo de ver negado su trámite.

Nuevas preguntas obligatorias en entrevistas consulares

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De acuerdo con The Washington Post y The Guardian, la directiva fue enviada el 28 de abril en un documento oficial a embajadas y consulados de todo el mundo. A partir de ahora, los oficiales consulares deben formular dos preguntas clave durante la entrevista:

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  • ¿Teme sufrir daños o maltrato al regresar a su país de nacionalidad (o residencia permanente)?

Según la instrucción interna, l os solicitantes deben responder verbalmente “no” a ambas interrogantes para continuar con el proceso. En caso contrario -o si se niegan a contestar-, la probabilidad de rechazo de la visa aumenta de manera significativa. Estas preguntas no forman parte del formulario DS-160, sino que se registran directamente en las notas del expediente consular.

¿Cuál es el objetivo de la nueva medida?

La decisión se produce tras un fallo de un tribunal federal de apelaciones que consideró ilegal la declaración de “ invasión” en la frontera entre Estados Unidos y México, utilizada previamente para restringir solicitudes de asilo. En este contexto, la nueva política busca limitar que personas ingresen con visa temporal y posteriormente soliciten protección.

El objetivo oficial es reducir información falsa en las solicitudes y detectar posibles intenciones de pedir asilo. Sin embargo, la medida ha generado críticas, ya que expertos aseguran que la nueva medida se trata de un intento por cerrar vías de protección a personas perseguidas.

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La directiva aplica a todas las categorías de visas de no inmigrante, incluyendo turismo, estudios, trabajo e intercambio. Con ello, el proceso consular refuerza controles en un momento clave para la política migratoria estadounidense.

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