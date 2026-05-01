Noticias Trump endurece sanciones contra Cuba; amplía presión económica y migratoria Las disposiciones ordenadas incluyen acciones contra entidades financieras extranjeras que mantengan relaciones comerciales con el gobierno de La Habana, con el objetivo de limitar su acceso a recursos internacionales; asimismo, se anunció un reforzamiento de las restricciones migratorias y la aplicación de sanciones específicas a personas vinculadas con los sectores de energía y minería

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el viernes 1 de mayo de 2026 una nueva serie de sanciones dirigidas a incrementar la presión sobre el gobierno de Cuba. La medida se justifica en la postura de Washington de que el sistema político de la isla continúa siendo considerado una “ amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense.

Las disposiciones ordenadas incluyen acciones contra entidades financieras extranjeras que mantengan relaciones comerciales con el gobierno de La Habana, con el objetivo de limitar su acceso a recursos internacionales. Asimismo, se anunció un reforzamiento de las restricciones migratorias y la aplicación de sanciones específicas a personas vinculadas con los sectores de energía y minería; también se contemplan penalizaciones para quienes sean señalados por participación en violaciones graves a los derechos humanos.

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De acuerdo con la administración estadounidense, el gobierno cubano impulsa políticas que buscan afectar a Estados Unidos y que, según su postura, contradicen los principios fundamentales de las sociedades democráticas y libres. Esta narrativa ha sido parte constante del discurso oficial en torno a la relación bilateral.

Tensión diplomática entre Washington y La Habana

El anuncio se produjo el mismo día en que en La Habana se realizaron movilizaciones masivas frente a la embajada de Estados Unidos. Miles de personas participaron en las protestas para expresar respaldo al país y rechazar posibles acciones militares, en un ambiente de creciente tensión con Washington.

A estas medidas se suma el prolongado embargo económico vigente desde 1962, así como una nueva política de restricción energética implementada desde enero, que limita severamente el suministro de combustible a la isla, permitiendo únicamente la entrada de un petrolero de origen ruso.