Departamento de Defensa (Pentágono)

Pentágono integra inteligencia artificial de OpenAI, Google y Microsoft para uso militar

El proyecto busca mejorar la identificación de objetivos y la logística militar en operaciones complejas.

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Por:N+ Univision
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Video Trump ordena dejar de usar progresivamente la inteligencia artificial de Anthropic, ¿escaló la disputa?

El Pentágono anunció el viernes su alianza con siete empresas tecnológicas para integrar su inteligencia artificial en sistemas clasificados, lo que permitirá a las fuerzas armadas potenciar el uso de la IA en sus operaciones bélicas.

Google, Microsoft, Amazon Web Services, Nvidia, OpenAI, Reflection y SpaceX proporcionarán recursos para "mejorar la toma de decisiones de los combatientes en entornos operativos complejos", según informó el Departamento de Defensa.

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En los últimos años, el Departamento de Defensa ha acelerado considerablemente el uso de la IA. Esta tecnología puede ayudar a las fuerzas armadas estadounidenses a reducir el tiempo necesario para identificar y atacar objetivos en el campo de batalla, además de facilitar la organización del mantenimiento de armas y las líneas de suministro, según un informe publicado en marzo por el Centro Brennan para la Justicia.

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El anuncio del viernes se produce tras las preocupaciones expresadas por Anthropic, una empresa no incluida en la lista, cuya disputa con el Pentágono para establecer controles sobre la IA ha llegado a los tribunales.

La empresa tecnológica exigió garantías en su contrato de que las fuerzas armadas no utilizarían su tecnología en armas totalmente autónomas ni en la vigilancia de ciudadanos estadounidenses. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la empresa debe permitir cualquier uso que el Pentágono considere legal.

Anthropic fue demandada después de que el presidente Donald Trump, republicano, intentara impedir que todas las agencias federales utilizaran el chatbot Claude de la compañía. Hegseth buscó que se catalogara a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro, una designación destinada a protegerla contra el sabotaje de los sistemas de seguridad nacional por parte de adversarios extranjeros.

OpenAI había anunciado un acuerdo con el Pentágono en marzo para reemplazar a Anthropic con ChatGPT en entornos clasificados.

El Pentágono declaró el viernes que el personal militar ya está utilizando sus capacidades de IA a través de su plataforma oficial, GenAI.mil.

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"Los militares, civiles y contratistas están utilizando estas capacidades de forma práctica en este momento, reduciendo muchas tareas de meses a días», declaró el Pentágono, añadiendo que las crecientes capacidades de IA del ejército 'proporcionarán a los militares las herramientas que necesitan para actuar con confianza y salvaguardar a la nación contra cualquier amenaza".

Video El 44% de las habilidades laborales cambiarán para 2027 por avance de la IA | Análisis
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