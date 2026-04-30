Granizo

Gigantesca granizada en Texas rompe récord histórico: NOAA confirma piedra de 7.1 pulgadas

El hallazgo ocurrió cerca de Vigo Park, en el Panhandle de Texas, cuando el cazador de tormentas Val Castor detectó lo que inicialmente creyó que era un objeto cotidiano. Incluso durante su exploración notó granizos con el tamaño de una pelota de beisbol, pero este ejemplar logró romper el récord.

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Por:N+ Univision
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En una carretera solitaria del norte de Texas, lo que parecía un objeto abandonado terminó por convertirse en un hito meteorológico. Un cazador de tormentas logró el hallazgo de una piedra de granizo que confirma un nuevo récord en estado del sur de los Estados Unidos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó que una piedra de granizo encontrada el pasado 2 de junio de 2024 en el condado de Swisher alcanzó un diámetro de 7.1 pulgadas, estableciendo un nuevo récord estatal.

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El hallazgo ocurrió cerca de Vigo Park, en el Panhandle de Texas, cuando el cazador de tormentas Val Castor detectó lo que inicialmente creyó que era un objeto cotidiano. Al acercarse, descubrió que se trataba de una enorme piedra de hielo parcialmente enterrada en el barro.

Análisis objetivo de superficie del parámetro de granizo significativo del Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA a las 18:00 (hora central) del 2 de junio de 2024. Muestra un entorno propicio para la formación de granizo de gran tamaño.
Análisis objetivo de superficie del parámetro de granizo significativo del Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA a las 18:00 (hora central) del 2 de junio de 2024. Muestra un entorno propicio para la formación de granizo de gran tamaño.
Imagen Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA

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Detalló que aquel día de junio de 2024, mientras perseguía esta supercélula tornádica, notó granizo grande en el suelo, del tamaño de pelotas de béisbol, y algunos seguían cayendo esporádicamente.

Estaba pensando en parar y sacar una foto rápida de algunas pelotas de béisbol cuando vi lo que parecía una jarra de leche de un galón en la cuneta. Al pasar junto a ella, pensé que era imposible que fuera granizo, pero di la vuelta y regresé. Al acercarme, se hizo evidente que, en efecto, era un granizo muy grande. Cuando fui a recogerlo, estaba medio enterrado en el barro. No tenía una cinta métrica y lo único con lo que podía compararlo era una lata vacía de bebida energética Monster. Tenía el tamaño y la forma de una piña grande. No tenía una nevera portátil ni nada para conservarlo, así que, lamentablemente, tuve que devolverlo al agua. Supongo que fue cuestión de atraparlo y soltarlo. He visto mucho granizo grande en mis 35 años persiguiendo tormentas, pero este fue, con diferencia, el más grande.
Val Castor, cazador de tormentas


Sin herramientas para medirla directamente ni medios para conservarla, el testigo documentó el hallazgo con fotografías. Estas imágenes, junto con referencias visuales, permitieron posteriormente a expertos estimar su tamaño mediante técnicas avanzadas.

Tres mediciones independientes, incluyendo análisis fotogramétrico y estimaciones basadas en inteligencia artificial, situaron el diámetro entre 7.06 y 7.25 pulgadas.

Finalmente, se adoptó la cifra conservadora de 7.1 pulgadas como medida oficial, lo que supera ampliamente la marca anterior de aproximadamente 6.5 pulgadas, establecida en 2021 en Hondo, Texas, durante otra tormenta severa.

Estimación del tamaño según el Instituto de Seguros para la Seguridad de Empresas y Hogares (IBHS). Las líneas fueron añadidas por separado por John Nielsen-Gammon.
Estimación del tamaño según el Instituto de Seguros para la Seguridad de Empresas y Hogares (IBHS). Las líneas fueron añadidas por separado por John Nielsen-Gammon.
Imagen Val Castor

La validación del récord no fue inmediata. Un comité especializado, integrado por diversas instituciones científicas y meteorológicas, evaluó la evidencia disponible antes de aprobar de forma unánime el nuevo máximo estatal.

Según la NOAA, las condiciones atmosféricas del día, que registró alta inestabilidad y corrientes ascendentes intensas, favorecieron el desarrollo de granizo de tamaño excepcional.

Pero el fenómeno no es aislado. Texas figura entre las regiones con mayor incidencia de granizo severo en Estados Unidos, lo que lo convierte en un laboratorio natural para el estudio de eventos extremos.

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