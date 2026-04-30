Gigantesca granizada en Texas rompe récord histórico: NOAA confirma piedra de 7.1 pulgadas

Estaba pensando en parar y sacar una foto rápida de algunas pelotas de béisbol cuando vi lo que parecía una jarra de leche de un galón en la cuneta. Al pasar junto a ella, pensé que era imposible que fuera granizo, pero di la vuelta y regresé. Al acercarme, se hizo evidente que, en efecto, era un granizo muy grande. Cuando fui a recogerlo, estaba medio enterrado en el barro. No tenía una cinta métrica y lo único con lo que podía compararlo era una lata vacía de bebida energética Monster. Tenía el tamaño y la forma de una piña grande. No tenía una nevera portátil ni nada para conservarlo, así que, lamentablemente, tuve que devolverlo al agua. Supongo que fue cuestión de atraparlo y soltarlo. He visto mucho granizo grande en mis 35 años persiguiendo tormentas, pero este fue, con diferencia, el más grande.

Val Castor, cazador de tormentas