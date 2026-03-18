Guerra Trump recibe los restos de militares fallecidos al estrellarse avión de reabastecimiento en Irak Se trata de los tripulantes de un avión de reabastecimiento en el aire de la Fuerza Aérea que se estrelló en el oeste de Irak, mientras apoyaban operaciones contra Irán.

Video Mueren seis soldados de EEUU tras estrellarse avión militar en medio de crisis en Irak

El presidente Donald Trump recibió este miércoles 18 de marzo de 2026 en una base militar de Delaware los restos de seis militares muertos cuando se estrelló su aeronave de reabastecimiento en medio de la guerra en Oriente Medio.

Se trata de la segunda vez desde que inició la guerra contra Irán el 28 de febrero que el mandatario republicano asista al solemne ritual militar conocido como “traslado digno”, que en una ocasión describió como “lo más duro” que ha tenido que hacer como comandante en jefe.

PUBLICIDAD

Trump fue acompañado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, y varios legisladores, entre ellos, los senadores Tommy Tuberville y Katie Britt, ambos republicanos de Alabama.

¿Qué le pasó a los soldados americanos que fallecieron?

Los seis tripulantes murieron la semana pasada cuando su avión cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea se estrelló en el oeste de Irak, mientras apoyaban operaciones contra Irán. Eran de Alabama, Indiana, Kentucky, Ohio y el estado de Washington.

El incidente elevó a al menos 13 la cifra de militares muertos en la guerra contra Irán. Unos 200 militares de Estados Unidos han resultado heridos, incluidos 10 de gravedad, informó el Pentágono.

Video Trump reiteró su compromiso de mantener el flujo de petróleo por el Estrecho de Ormuz: portavoz de la Casa Blanca



Trump viajó por última vez a la Base de la Fuerza Aérea de Dover el 7 de marzo para el traslado digno de seis militares que murieron en un ataque con dron contra un centro de mando en Kuwait. Saludó mientras los féretros cubiertos con bandera eran llevados desde aeronaves militares hasta vehículos que esperaban para trasladarlos a la instalación mortuoria de la base, donde serían preparados para su descanso final.

“Es la parte mala de la guerra”, les dijo a los periodistas después. Cuando le preguntaron entonces si le preocupaba tener que hacer múltiples viajes a la base para traslados dignos adicionales a medida que continuara la guerra, respondió: “Estoy seguro. Odio hacerlo, pero es parte de la guerra, ¿no?”.

Lo que se sabe del avión militar de EEUU que se estrelló en Irak

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en Oriente Medio, indicó que el Stratotanker se estrelló tras un incidente no especificado en el que estuvieron involucradas dos aeronaves en “espacio aéreo aliado” sobre Irak, pero que "no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”. Las circunstancias estaban bajo investigación. El otro avión aterrizó sin problemas.

PUBLICIDAD

El incidente causó la muerte de tres personas asignadas al 6º Ala de Reabastecimiento Aéreo en la Base de la Fuerza Aérea de MacDill, en Florida: el mayor John A. “Alex” Klinner, de 33 años, que prestaba servicio en Birmingham, Alabama; la capitana Ariana Savino, de 31, de Covington, estado de Washington; y la sargento técnica Ashley Pruitt, de 34, de Bardstown, Kentucky.

Los otros tres estaban asignados al 121º Ala de Reabastecimiento Aéreo en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Rickenbacker, en Columbus, Ohio: el capitán Seth Koval, de 38 años, residente de Stoutsville, Ohio, que era de Mooresville, Indiana; el capitán Curtis Angst, de 30, que vivía en Columbus; y el sargento mayor Tyler Simmons, de 28, de Columbus.