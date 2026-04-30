Jubilación Trump firma orden ejecutiva para ampliar acceso a trabajadores a planes de jubilación El presidente Donald Trump subrayó que muchos trabajadores carecen de beneficios laborales que incluyan planes de retiro, lo que incrementa la desigualdad económica.



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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para crear un nuevo portal gubernamental que permitirá a los ciudadanos comparar planes de ahorro para la jubilación del sector privado. La iniciativa busca ampliar el acceso a opciones de retiro para millones de trabajadores que actualmente no cuentan con planes ofrecidos por sus empleadores.

La medida tiene como objetivo principal facilitar que más personas puedan acceder a planes de jubilación antes del próximo año, cuando el gobierno federal comenzará a implementar un programa de contribuciones dirigido a trabajadores de bajos ingresos. Esta estrategia apunta a reducir la brecha en el acceso al ahorro previsional en el país.

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El programa de aportes equivalentes, conocido como “Saver’s Match”, fue aprobado en 2022 durante la administración del expresidente Joe Biden. A partir de enero, permitirá a trabajadores con ingresos bajos recibir una contribución gubernamental de hasta 1,000 dólares para complementar sus ahorros de retiro.

Como parte de la iniciativa, el Departamento del Tesoro desarrollará el sitio TrumpIRA.gov , donde lo usuarios podrán comprar distintas opciones de planes privados.

Durante la ceremonia de firma en la Oficina Oval, Trump señaló que el impacto potencial de la medida podía transformar el acceso a la jubilación para millones de ciudadanos. El mandatario subrayó que muchos trabajadores carecen de beneficios laborales que incluyan planes de retiro, lo que incrementa la desigualdad económica.

La propuesta se enfoca en ofrecer herramientas para que los trabajadores elijan planes existentes en el sector privado. De esta manera el gobierno busca actuar como facilitador en la toma de decisiones financieras de los ciudadanos.

Trump asomó esta iniciativa durante su discurso del Estado de la Unión en febrero, cuando señaló que aproximadamente la mitad de la población del país no tiene acceso a planes de jubilación proporcionados por sus empleadores con aportaciones complementarias.

“Para remediar esta flagrante desigualdad, anuncio que el próximo año mi administración brindará a estos trabajadores estadounidenses, a menudo olvidados, grandes personas, las personas que construyeron nuestro país, acceso al mismo tipo de plan de jubilación que se ofrece a todos los empleados federales”, dijo Trump.

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De qué se trata el programa Saver's Match

Contribución máxima de 1,000 dólares para contribuyentes solteros

Contribución de 2,000 dólares para matrimonios que presenten declaración conjunta

El máximo se aplicará a contribuyentes solteros con ingresos inferiores a 20,500 dólares

Contribuciones menores para quienes ganen hasta 35,500 dólares

Este programa aplica a las contribuciones realizadas a planes 401(k), cuentas IRA y cuentas Roth IRA.