Rudy Giuliani Hospitalizan a Rudy Giuliani; el exalcalde de Nueva York ha sido ingresado en estado crítico El presidente Donald Trump confirmó la hospitalización

Video Rudy Giuliani hospitalized after testing positive for covid-19

Rudolph W. Giuliani, mejor conocido como Rudy Giuliani, de 81 años, se encuentra hospitalizado y en estado crítico, confirmó su portavoz Ted Goodman.

Hace casi un año, Giuliani enfrentó un problema de salud tras verse involucrado en un accidente automovilístico en New Hampshire, en el que sufrió una fractura de vértebra. A raíz de las lesiones, realizó al menos una aparición pública utilizando silla de ruedas durante su proceso de recuperación.

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Tras darse a conocer el delicado estado de salud, el presidente Trump envió un mensaje y compartió que Giuliani ha sido el mejor alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York y que es un verdadero guerrero.