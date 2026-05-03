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Trump arremete contra presentador Bill Maher tras entrevista con el gobernador Gavin Newsom

Trump acusó a Maher de parecer "indefenso" y "totalmente deficiente" durante la entrevista, en donde el comediante cuestionó al gobernador de California sobre la demanda contra una cadena de noticias, así como el estado en que se cuentra California.

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Por:N+ Univision
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Video Casa Blanca vs Jimmy Kimmel: Melania Trump pide medidas contra el presentador; acusa una "retórica de odio"

El presidente Donald Trump arremetió el domingo contra el presentador de televisión Bill Maher, luego de la entrevista que le realizó al gobernador de California, Gavin Newsom. Aseguró que los índices de audiencia del presentador de HBO Original son “pésimos”.

A través de su cuenta de Truth Social, el presidente criticó que durante la conversación entre Maher y el gobernador de California, uno de los demócratas favoritos para las elecciones presidenciales de 2028, el presentador no se atrevió a desafiarlo y que incluso el político “lo devoró”.

Bill Maher fue "devorado" por Gavin Newscum cuando Newscum dijo lo bien que le iba a California, UNA COMPLETA MENTIRA, y Bill Maher nunca lo desafió, ni un poquito. ¡Además, los "índices de audiencia" de Bill Maher son PÉSIMOS!
Donald Trump, presidente de EEUU

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Con este mensaje, Donald Trump revive las tensiones con el comediante y presentador Bill Maher, ahora por entrevistar al demócrata Gavin Newsom, uno de sus principales adversarios políticos y principal opositor a las políticas anti inmigratorias de Washington.

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Trump acusó a Maher de parecer "indefenso" y "totalmente deficiente" durante la entrevista, en donde el comediante cuestionó al gobernador de California sobre la demanda que interpuso contra la cadena Fox News por daños y perjuicios, por supuestamente tergiversar conversaciones telefónicas con el presidente Trump.

Maher aseguró que la demanda contra Fox News era algo que el presidente Donald Trump haría, pero el demócrata defendió la jugada, pues señaló que estaba “tratando de poner un espejo” a las acciones del presidente a quien calificó como “niño grande”.

Las declaraciones de Donald Trump se producen en medio de un enfrentamiento con otras figuras de los programas nocturnos, como su intensa disputa con Jimmy Kimmel, que esta semana escaló luego de que, previo al incidente en la cena de corresponsales, aseguró que Melania Trump era como una “viuda en espera”.

Esto provocó que Donald Trump pidió formalmente que la cadena ABC lo despidiera, mientras que la primera dama acusó a Kimmel de promover una “retórica de odio” que busca dividir al país.

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