Manifestaciones Manifestaciones y boicots en EEUU contra las políticas de Trump en la protesta 'May Day Strong' Activistas y líderes sindicales encabezan protestas en oposición a las políticas del presidente Donald Trump, especialmente en inmigración, en distintas ciudades del país. Se produjeron detenciones frente a la Bolsa de Nueva York mientras los manifestantes se congregaban en el exterior.

Video Marcha del 1 de mayo se toma Los Ángeles en defensa de trabajadores e inmigrantes

En Estados Unidos el Primero de Mayo, a diferencia de gran parte del mundo, no constituye un día feriado. Pero por la fecha se convocó a una protesta nacional llamada "May Day Strong", por parte de una coalición de grupos activistas y sindicatos que insta a la gente a protestar bajo el lema "los trabajadores antes que los multimillonarios" y llama a un paro económico con el lema "ni escuela, ni trabajo, ni compras".

El movimiento 50501 Movement —cuyo nombre hace referencia a “50 protestas, 50 estados, un solo movimiento”— informó que se prevén más de 3,000 eventos en cerca de 600 ciudades.

PUBLICIDAD

Los manifestantes expresaron su oposición a las políticas de Trump, incluida su campaña de represión contra la inmigración.

"Estamos viendo montones y montones de ataques contra los trabajadores y las comunidades oprimidas por parte de la administración de Trump, tanto en el país como en el extranjero", dijo Kathryn Stender, una activista del Partido por el Socialismo y la Liberación que se encontraba entre los miles de personas que asistieron a una manifestación en un parque de Chicago.

El ambiente era festivo, con bailarines nativos americanos, bandas de mariachis y carteles de mariposas monarca, que se han convertido en un símbolo del movimiento por los derechos de los inmigrantes.

Si bien los derechos laborales y los derechos de los inmigrantes están históricamente entrelazados, el enfoque de las manifestaciones del Primero de Mayo en los EE. UU. se desplazó hacia la inmigración en 2006. Fue entonces cuando aproximadamente un millón de personas, incluyendo casi medio millón solo en Chicago, salieron a las calles para protestar contra una legislación federal que habría convertido en delito grave vivir en los EEUU sin permiso legal.

Reclamos en distintas ciudades

En Nueva York la policía informó que varias personas fueron detenidas frente a la Bolsa de Nueva York, pero no disponía de un recuento exacto ni de información sobre los cargos. Las imágenes de video mostraban a una persona forcejeando con los agentes mientras los manifestantes, que llevaban camisetas con el lema "Ni trabajo, ni escuela, ni bolsa" impreso en la parte delantera y "Los trabajadores antes que los multimillonarios" en la parte trasera, intentaban encadenarse a una barandilla.

PUBLICIDAD

Al parecer, el alboroto activó las alarmas en el interior de la bolsa y provocó que se bajaran brevemente las puertas de seguridad.

En la capital de la nación, en Washington DC, tuvieron lugar masivas protestas contra Donald Trump durante las movilizaciones del Primero de Mayo, con reclamos por justicia económica, derechos para inmigrantes y condiciones laborales más justas.

"Los sindicatos y los inmigrantes hacen grande a Estados Unidos", indicaban pancartas en la protesta con cientos de manifestantes que se reunieron en el National Mall por el Día Internacional de los Trabajadores. También activistas y organizadores se manifestaron y bloquearon la intersección de la 4ta calle y la avenida Pennsylvania.

Las protestas del movimiento “May Day Strong” en distintas ciudades buscan conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Estas manifestaciones se producen después de las protestas contra Donald Trump bajo el lema “No Kings”.

En Raleigh, Carolina del Norte, miles de personas se congregaron en las manifestaciones. El Sindicato de Trabajadores de Servicios del Sur informó en redes sociales que "más de 10,000 personas tomaron las calles este Primero de Mayo demandando lo que todos merecemos: dinero, poder, respeto y una educación pública financiada por completo que efectivamente ayude a los niños de Carolina del Norte".

"Somos los que mantenemos este país en marcha y ya estamos hartos de que nos pongan contra las cuerdas", aseguró la unión sindical.

Al menos 11 distritos escolares suspendieron las clases, mientras que los maestros planeaban participar en una protesta reclamando más fondos para la educación pública, reportó Fox News.

PUBLICIDAD

En el Aeropuerto Internacional de San Francisco en California se produjo una protesta por condiciones laborales, que interrumpió una de las vias de acceso a la instalación

En Los Ángeles grupos de manifestantes se dirigían al centro de la ciudad, con reclamos contra la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con críticas a la administración Trump por el alto costo de la vida, y exigiendo empleos bien remunerados y viviendas asequibles, reportó ABC7.

Raíces en Chicago

El Primero de Mayo, o Día Internacional de los Trabajadores, se remonta a más de un siglo atrás, a un período crucial en la historia laboral de Estados Unidos.

En la década de 1880, los sindicatos presionaron por una jornada laboral de ocho horas. Una manifestación en Chicago en mayo de 1886 terminó en tragedia cuando explotó una bomba y la policía respondió con disparos. Varios activistas sindicales —la mayoría de ellos inmigrantes— fueron condenados por conspiración y otros cargos; cuatro fueron ejecutados.

Más tarde, los sindicatos designaron el 1 de mayo para honrar a los trabajadores. Un monumento en la plaza Haymarket de Chicago los conmemora con la inscripción: "Dedicado a todos los trabajadores del mundo".