Noticias Lo que se sabe de la visita de Marco Rubio al Vaticano tras tensiones entre Trump y el papa León XIV La visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Roma buscaría "descongelar" las tensas relaciones diplomáticas entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV tras críticas públicas recientes



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Luego del reciente intercambio de declaraciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa León XIV -originado por diferencias en política exterior y el papel de Washington en Medio Oriente y Venezuela- , el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tiene previsto realizar una visita diplomática al Vaticano y a Roma en los próximos días. El encuentro se produce semanas después de que Trump calificara al pontífice como “ débil” por sus posturas en materia internacional.

De acuerdo con fuentes de la Santa Sede y del gobierno italiano citadas este domingo 3 de mayo de 2026 por la agencia de noticias AFP, Rubio sostendrá reuniones con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, así como con el canciller italiano Antonio Tajani. La prensa italiana también ha señalado que podría reunirse con el ministro de Defensa, Guido Crosetto, en el marco de la misma visita, programada tentativamente para el jueves 7 de mayo, aunque la fecha no ha sido confirmada oficialmente.

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Reuniones en Roma con autoridades italianas y vaticanas

Según una fuente del gobierno italiano, el jefe de la diplomacia estadounidense ha solicitado además un encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni. Esta petición se da en un contexto de tensiones previas entre la mandataria italiana y la administración estadounidense, luego de que Meloni defendiera públicamente al papa tras las críticas de Trump, lo que generó desacuerdos entre ambas partes durante abril de 2026.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la Oficina de Prensa del Vaticano han emitido comunicados oficiales sobre la visita. Sin embargo, medios italianos y fuentes diplomáticas coinciden en que la agenda se encuentra en preparación y podría concretarse en los próximos días. Se espera que en las próximas horas o días se den a conocer más detalles sobre el itinerario oficial de Marco Rubio en Roma y el Vaticano.