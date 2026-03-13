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¿Cómo era el avión KC-135 que se estrelló en Irak? Estas son las características de la aeronave de EEUU

La aeronave estadounidense KC-135 que se accidentó cuenta con varias características para apoyar en medio de las operaciones militares

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Por:N+ Univision
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Video EEUU informa que uno de sus aviones se estrelló en Irak; hay labores de rescate

El accidente de un avión KC-135 provocó la muerte de 6 miembros de la tripulación que viajaban a bordo, en N+ Univison te compartimos cómo y sus características de la aeronave de Estados Unidos.

El Comando Central de Estados Unidos (Cetcom) confirmó que el choque fue un accidente y que no fue provocado por fuego enemigo. Además, precisó que las investigaciones siguen en pie para dar con las causas del siniestro con el fin de determinar lo que provocó la caída del avión.

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El avión KC-135 Stratotanker, donde viajaban los 6 militares que murieron, es una de las aeronaves más relevantes en la logística de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque permite reabastecer de combustible en pleno vuelo a otros aviones, lo que permite ampliar el alcance de las misiones militares alrededor del mundo.

¿Cuáles son las características del avión KC-135?

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Durante más de cinco décadas, este modelo ha sido utilizado para apoyar operaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, así como de la Armada de los Estados Unidos, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y Fuerzas aliadas.

Imagen de un avión militar de reabastecimiento KC-135.
Imagen de un avión militar de reabastecimiento KC-135.
Imagen Guardia Nacional de Estados Unidos.


Además de su papel como avión cisterna, el KC-135 puede cumplir otras funciones como:

  • Transporte de pasajeros y carga.
  • Evacuaciones aeromédicas con pacientes en camilla.
  • Misiones de comando o reconocimiento en versiones modificadas.
  • Cómo funciona el sistema de reabastecimiento en vuelo.

El KC-135 cuenta con cuatro turbofanes montados bajo alas en flecha de 35 grados, lo que le permite despegar con grandes cargas de combustuble. El sistema de transferencia utiliza una pértiga de reabastecimiento, controlada por un operador ubicado en la parte trasera del avión. Esta estructura se conecta con la aeronave receptora durante el vuelo para transferir combustible.

Algunas versiones del avión también están equipadas con el Sistema de Reabastecimiento Multipunto (MPRS), que permite abastecer dos aeronaves al mismo tiempo mediante cápsulas ubicadas en las puntas de las alas.

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | viernes 13 de marzo de 2026

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