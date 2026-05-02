Prostitución Detienen a influencer MAGA en Florida por solicitar prostitución en operativo encubierto El influencer, quien cuenta con 125,000 seguidores en Instagram y más de 565,000 en TikTok, buscaba los servicios de una prostituta, pero finalmente la mujer que contrató era una detective encubierta.

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El creador de contenido del movimiento Make America Great Again (MAGA) en Tampa, Florida, Craig Long, ha sido detenido por las autoridades, junto a otras 265 personas, tras una operación encubierta contra la prostitución.

En conferencia de prensa, el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, informó que una operación contra la trata de personas permitió el arresto de un total de 266 adultos que buscaban tener relaciones sexuales con otros adultos, los cuales se contactaban en línea. Entre ellos se encontraba Craig Long.

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El influencer, quien cuenta con 125,000 seguidores en Instagram y más de 565,000 en TikTok, buscaba los servicios de una prostituta, pero finalmente contrató era una detective encubierta.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Polk, el pasado 22 de abril, el hombre de 41 años contactó en internet a u na detective encubierta que se estaba haciendo pasar por una trabajadora sexual. Acordaron reunirse en Bartow, donde le ofrecieron 100 dólares por “algo rápido”.

Luego, Long fue arrestado y acusado de un cargo de solicitar los servicio de una prostituta.

“Bueno, hoy le voy a dar material para sus redes sociales”, dijo el sheriff Grady Judd, mientras señalaba que el influencer era conocido por apoyar a las fuerzas del orden,

“De hecho, le caían tan bien que se vio envuelto en una operación encubierta y se hizo muy amigo de ellos”, dijo.

Imagen Polk County Sheriff's Office / Facebook

Craig Long y su cercanía con MAGA

Durante la presentación del caso, el sheriff mostró una fotografía de Craig Long acompañado del presidente Donald Trump y su hijo Trump Jr. La fotografía fue tomada en la UFC el pasado 12 de abril, la publicación permanece pública en la cuenta de Instagram.

Además, tras el asesinato de la mujer Renee Good en Minneapolis, a inicios de enero pasado, Long mostró su respaldo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Long es una figura conocida entre los republicanos de Tampa Bay. Ha realizado diversas entrevistas como a la representante Anna Paulina Luna; ha difundido teorías conspirativas en torno a las elecciones de 2020, que según simpatizantes se habría cometido un fraude electoral.