Pentágono revela número de soldados americanos heridos por guerra en Irán: Reportan heridos graves

Se dio a conocer el saldo en costo humano que ha cobrado la guerra en Irán. Esta es la cantidad de víctimas del ejército.

En conferencia, la secretaría de Prensa, Karoline Leavitt de este martes 10 de marzo de 2026 fue cuestionada sobre los soldados del Ejército de Estados Unidos que han sido heridos en lo que va de la guerra en Irán.

Al mismo tiempo, el Pentágono informó sobre que alrededor de 140 militares estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero.

"La gran mayoría de estas heridas han sido leves, y 108 militares ya han vuelto al servicio", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.

"Ocho militares siguen gravemente heridos y están recibiendo el más alto nivel de atención médica", añadió Parnell.

¿Cuántos soldados americanos han sido heridos o han muerto en Irán?

Además de los militares 40 soldados estadounidenses, 8 de ellos graves, el más reciente reporte del gobierno, revelado el lunes 9 de marzo, informó sobre la muerte de 7 soldados.

Casa Blanca habla sobre la situación del petróleo

Por su parte, en la conferencia en la Casa Blanca, Leavitt también tocó el tema del petróleo, y aseguró que el presidente Donald Trump ya esperaba la estrategia de Irán de perturbar los mercados mundiales.

"En cuanto al petróleo, el presidente Trump ya esperaba que el régimen iraní intentara perturbar los mercados mundiales, por lo que el presidente Trump y su equipo de Energía han estado planeando esto desde mucho antes del ataque y han actuado rápidamente para responder a estas perturbaciones temporales", dijo la secretaria de prensa.

Detalló que a los petroleros que operan en el Golfo se les ha ofrecido un seguro contra riesgos políticos y que el Departamento del Tesoro ha suspendido ciertas sanciones relacionadas con el crudo.

"Hasta ahora, la administración Trump ha ofrecido un seguro contra riesgos políticos a los petroleros que operan en el Golfo. El Tesoro ha suspendido temporalmente ciertas sanciones relacionadas con el petróleo, y nuestro comandante en jefe ha ofrecido a la Marina de los Estados Unidos para escoltar a los petroleros cuando sea necesario. El presidente y su equipo de Energía están monitoreando de cerca los mercados, hablando con los líderes de la industria, y el ejército estadounidense está elaborando estrategias adicionales siguiendo la directiva del presidente de mantener abierto el estrecho de Ormuz abierto".

