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El operativo que expuso al influencer MAGA Craig Long: así fue su arresto por prostitución en Florida

Un operativo encubierto en el condado de Polk, Florida, terminó con el arresto del influencer conservador Craig Long, conocido por su contenido en redes sociales ligado al movimiento MAGA

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Por:N+ Univision
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Lo que parecía una operación más contra delitos sexuales en Florida terminó revelando a un conocido rostro digital con fuerte presencia en redes conservadoras. En la ciudad de Bartow, un influencer que solía hablar de valores tradicionales y apoyo a la ley fue detenido tras llegar a un encuentro pactado con una agente encubierta.

El operativo, de alcance masivo, dejó cientos de arrestos y colocó a Craig Long en el centro de la atención nacional por la contradicción entre su discurso público el pro del movimiento Make America Great Again ( MAGA) -compartido en todas sus plataformas sociales-, y los cargos que enfrenta.

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Polk Around and Find Out, el operativo clave

El arresto del incluencer pro MAGA ocurrió gracias al operativo “ Polk Around and Find Out”, encabezado por la oficina del sheriff del condado de Polk, que se desplegó durante siete días un dispositivo encubierto diseñado para intervenir en posibles redes de prostitución y delitos asociados a la trata de personas.

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La estrategia combinó vigilancia digital y agentes infiltrados que operaron en distintas plataformas en línea, simulando perfiles para identificar a usuarios que intentaran concretar acuerdos ilícitos. La operación se desarrolló de manera continua, con interacciones controladas que buscaban documentar cada contacto antes de proceder a las detenciones.

Dentro de la operación, una detective encubierta adoptó la identidad de una trabajadora sexual y comenzó a recibir mensajes de distintos usuarios, entre ellos Craig Long; según el informe de las autoridades, el intercambio avanzó hasta concretar una cita en la ciudad de Bartow. Durante la conversación digital, el influencer habría acordado pagar 100 dólares a cambio de servicios sexuales, fijando hora y lugar para el encuentro. Todo el proceso fue monitoreado por el equipo de investigación, que ya seguía el patrón de comunicación dentro de la operación.

El día pactado, Long llegó al punto acordado y entregó el dinero a la agente encubierta sin aparentes señales de alerta; en ese instante, los equipos de apoyo que vigilaban la escena intervinieron de inmediato y procedieron a su detención. El arresto se realizó de forma rápida y controlada, sin que se registraran intentos de fuga o resistencia física por parte del detenido, quien fue trasladado posteriormente a las instalaciones del condado.

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E l operativo en su conjunto concluyó con 266 arrestos, abarcando distintos casos relacionados con prostitución, explotación y otros delitos investigados durante la semana de vigilancia intensiva en el estado de Florida.

¿Quién es el influencer Craig Long?

Craig Long es un creador de contenido de 41 años radicado en Tampa, Florida, donde administra el gimnasio Craig Long Fitness. En redes sociales ha construido una identidad ligada al activismo conservador y al movimiento MAGA, con publicaciones centradas en política de derecha, apoyo a las fuerzas del orden y defensa del derecho a portar armas bajo la Segunda Enmienda.

Su contenido incluye videos de opinión, reacciones a noticias y apariciones en eventos políticos, además de relatos personales sobre su proceso de reinserción tras haber estado en prisión en el pasado.

En total Craig Long supera los 700,000 seguidores. Su mayor audiencia está en TikTok, donde reúne más de 568,000 seguidores; en Instagram cuenta con aproximadamente 126,000 seguidores, mientras que en YouTube suma alrededor de 80,000 suscriptores que consumen sus videos de análisis y comentarios sobre actualidad política.

Esa presencia constante lo ha posicionado como una figura reconocible dentro de círculos conservadores en redes sociales, donde suele interactuar con temas de coyuntura política y con contenido vinculado a figuras públicas de alto perfil.

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