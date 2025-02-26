Gobierno de Trump da fecha límite a agencias federales para elaborar un plan de despidos “a gran escala”

Video Despidos masivos en la Administración Federal de Aviación: empleados protestan contra el gobierno Trump

El gobierno de Donald Trump puso una fecha límite a las agencias federales para que presenten sus proyectos de cómo realizar despidos masivos de empleados federales.

Un memorando enviado este miércoles por la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), indica que las agencias tienen de plazo hasta el 13 de marzo para presentar sus planes para lo que se conoce como reducción de plantilla, con los que no solo despediría empleados, sino que se eliminaría el puesto por completo.

El memorando hace eco del esfuerzo del presidente republicano para reducir la fuerza de trabajo federal, que ha descrito como un impedimento para su agenda.

El 11 de febrero el presidente firmó una orden ejecutiva que busca una optimización de la fuerza de trabajo, con la que busca “una transformación crítica de la burocracia federal”.

Miles de empleados a prueba ya han sido despedidos, y ahora su administración está centrando su atención en los funcionarios de carrera.

¿A cuántos empleados impactaría esta nueva reducción de plantilla en las agencias federales?

En el memorando no se incluían objetivos concretos de reducción, pero Trump dijo anteriormente que, por ejemplo, la Agencia de Protección Medioambiental podría recortar su plantilla en un 65%.

La orden dice que los líderes de las agencias “deberán emprender sin demora los preparativos para iniciar reducciones de plantilla a gran escala”.

Algunos departamentos ya han iniciado este proceso. La Administración de Servicios Generales, que gestiona los bienes inmuebles federales, dijo a sus empleados el lunes que una reducción de personal estaba en marcha y que harían “todo lo posible para que su salida sea justa y digna”.

Las fuerzas del orden, la seguridad nacional, la seguridad pública, los puestos militares y los puestos del Servicio Postal de EEUU están exentos de estos recortes, dice el memorando.

El 14 de abril deben presentarse más planes, y se espera que los organismos indiquen cómo van a consolidar la gestión, ser más eficientes y trasladar sus oficinas a zonas del país menos costosas que Washington.

Según el memorándum, los organismos deberán aplicar sus planes antes del 30 de septiembre.

Administración de Trump pide colaboración de las agencias federales con el DOGE

En el memorando tanto la OMB como la OPM dijeron que los jefes de las agencias deben colaborar con los jefes de equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que es supervisada por el aliado de Trump, el magnate Elon Musk.

También la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este miércoles a los periodistas que “todos los secretarios del Gabinete siguen el consejo y la dirección del DOGE”.

“Ofrecerán información actualizada sobre sus esfuerzos, y también sobre lo que están haciendo en sus agencias en términos de políticas e implementación de las promesas que el presidente hizo en la campaña electoral”, dijo Leavitt.

La OPM dijo más tarde que el edicto era voluntario, aunque los trabajadores podrían enfrentarse a peticiones similares en el futuro.

