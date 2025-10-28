Estos son signos preocupantes de que el mercado laboral en EEUU está pasando por un mal momento

Son tiempos difíciles para el mercado laboral. En medio de una mayor incertidumbre económica, algunos analistas consideran que las empresas se encuentran en un punto muerto en el que "no contratan ni despiden".

Esto ha llevado a muchas a limitar las nuevas contrataciones a unos pocos puestos específicos, cuando no a suspenderlas por completo. Al mismo tiempo, se han seguido acumulando despidos importantes, lo que ha aumentado la ansiedad de los trabajadores en todos los sectores.

Algunas empresas han señalado el aumento de los costos operativos, que abarca desde la avalancha de nuevos aranceles del presidente Donald Trump hasta los cambios en el gasto de los consumidores.

Otras citan una reestructuración corporativa más amplia o, como se ha visto en grandes empresas como Amazon, están redirigiendo el dinero hacia inversiones como la inteligencia artificial.

En estos casos, "no es tanto que la IA esté quitando puestos de trabajo directamente, sino que es su apetito por el dinero lo que podría estar quitando puestos de trabajo", afirma a AP Jason Schloetzer, profesor de administración de empresas en la McDonough School de la Universidad de Georgetown. Señala las "compensaciones" más amplias que se observan hoy en día en las empresas, desde el empleo hasta la inversión en infraestructuras.

Los empleados federales se han enfrentado a una dosis adicional de incertidumbre, lo que ha afectado a la confianza de los trabajadores en el mercado laboral en general.

Poco después de que Trump volviera al cargo a principios de año, se recortaron miles de puestos de trabajo federales. Y muchos trabajadores se encuentran ahora sin sueldo, con e l cierre del gobierno federal acercándose a su cuarta semana.

"Mucha gente está mirando a su alrededor, analizando el entorno laboral, analizando las oportunidades que se les presentan, ya sea en el sector público o en el privado", afirma Schloetzer. "Y creo que hay un signo de interrogación en torno a la estabilidad a largo plazo en todas partes".

Los datos de contratación del Gobierno están en suspenso durante el cierre, pero a principios de este mes una encuesta realizada por la empresa de nóminas ADP reveló una sorprendente pérdida de 32,000 puestos de trabajo en el sector privado en septiembre.

Estas son algunas de las empresas que han tomado medidas para recortar puestos de trabajo recientemente.

Amazon

Amazon anunció el martes que recortará unos 14,000 puestos de trabajo corporativos, cerca del 4 % de su plantilla, ya que el gigante minorista en línea está aumentando el gasto en inteligencia artificial y recortando gastos en otras áreas. En una carta dirigida a los empleados se indicaba que la mayoría de los trabajadores dispondrían de 90 días para buscar un nuevo puesto dentro de la empresa.

El director ejecutivo, Andy Jassy, había declarado anteriormente que preveía que la inteligencia artificial generativa reduciría la plantilla corporativa de Amazon en los próximos años. Además, desde 2021 ha trabajado para recortar agresivamente los costos en general.

UPS

United Parcel Service ha anunciado la eliminación de unos 48,000 puestos de trabajo este año como parte de sus esfuerzos de reestructuración, que se producen en medio de cambios más amplios en los resultados de la empresa de envíos.

En una presentación regulatoria el martes, UPS dijo que ha recortado unos 34,000 puestos operativos, y la empresa anunció otros 14,000 recortes de puestos, en su mayoría dentro de la dirección. En conjunto, eso es mucho más que los aproximadamente 20,000 recortes que UPS había previsto a principios de este año. UPS también dijo que cerró las operaciones diarias en 93 edificios alquilados y propios durante los primeros nueve meses de este año.

Target

La semana pasada, Target anunció que eliminaría alrededor de 1,800 puestos corporativos, lo que supone aproximadamente el 8% de su plantilla corporativa a nivel mundial.

Target afirmó que los recortes formaban parte de una iniciativa de racionalización más amplia, y el director de operaciones, Michael Fiddelke, señaló que "el exceso de niveles jerárquicos y la duplicación de tareas han ralentizado la toma de decisiones". La empresa minorista también busca reconstruir su base de clientes. Target registró ventas comparables estables o en descenso en nueve de los últimos once trimestres.

Nestlé

A mediados de octubre, Nestlé anunció que recortaría 16,000 puestos de trabajo en todo el mundo, como parte de una amplia reducción de costos destinada a reactivar sus resultados financieros.

El gigante alimentario suizo afirmó que los despidos se llevarían a cabo durante los próximos dos años. Los recortes se producen en un momento en el que Nestlé y otras empresas se enfrentan a dificultades como el aumento de los costos de las materias primas y los aranceles impuestos por Estados Unidos. La empresa anunció subidas de precios durante el verano para compensar el aumento de los costos del café y el cacao.

Grupo Lufthansa

En septiembre, el Grupo Lufthansa anunció que recortaría 4,000 puestos de trabajo para 2030, apuntando hacia la adopción de la inteligencia artificial, la digitalización y la consolidación del trabajo entre las aerolíneas miembros.

La mayoría de los puestos de trabajo perdidos se concentrarían en Alemania y se centrarían en funciones administrativas más que operativas, según la empresa. Los planes de despido se produjeron a pesar de que la empresa informó de una fuerte demanda de viajes aéreos y pronosticó mayores beneficios en los próximos años.

Novo Nordisk

También en septiembre, la empresa farmacéutica danesa Novo Nordisk anunció que recortaría 9,000 puestos de trabajo, aproximadamente el 11% de su plantilla.

Novo Nordisk, fabricante de medicamentos como Ozempic y Wegovy, afirmó que los despidos formaban parte de una reestructuración más amplia, ya que la empresa está tratando de vender más medicamentos para la obesidad y la diabetes en un contexto de creciente competencia.

ConocoPhillips

El gigante petrolero ConocoPhillips anunció que planea despedir hasta una cuarta parte de su plantilla, como parte de una iniciativa más amplia de la empresa para reducir costos.

Un portavoz de ConocoPhillips confirmó los despidos el 3 de septiembre y señaló que entre el 20% y el 25% de los empleados y contratistas de la empresa se verían afectados en todo el mundo. En ese momento, ConocoPhillips tenía una plantilla total de unos 13,000 empleados, lo que supone entre 2,600 y 3,250 trabajadores que abandonarán la empresa. Se esperaba que la mayoría de las reducciones se llevaran a cabo antes de finales de 2025.

Intel

Intel ha decidido eliminar miles de puestos de trabajo, ya que el fabricante de chips, en dificultades, está tratando de reactivar su negocio, que se encuentra por detrás de rivales como Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD).

En un memorándum enviado a los empleados en julio, el director ejecutivo Lip-Bu Tan dijo que Intel esperaba terminar el año con 75,000 trabajadores "básicos", sin contar las filiales, mediante despidos y bajas naturales. Esto supone una reducción con respecto a los 99,500 empleados básicos que tenía a finales del año pasado. La empresa había anunciado previamente una reducción de plantilla del 15%.

Microsoft

En mayo, Microsoft comenzó a despedir a unos 6,000 trabajadores de su plantilla. Y solo unos meses después, el gigante tecnológico anunció que recortaría 9,000 puestos de trabajo, lo que supone la mayor ronda de despidos en más de dos años.

Los últimos recortes de empleo afectan al negocio de videojuegos Xbox de Microsoft y a otras divisiones. La empresa ha alegado "cambios organizativos", y muchos ejecutivos han calificado los despidos como parte de una iniciativa para reducir los niveles jerárquicos. Sin embargo, la reducción de plantilla se produce en un momento en el que la empresa está realizando grandes inversiones en inteligencia artificial.

Procter & Gamble

En junio, Procter & Gamble anunció que recortaría hasta 7,000 puestos de trabajo en los próximos dos años, lo que supone el 6% de la plantilla global de la empresa.

El fabricante del detergente Tide y los pañales Pampers afirmó que los recortes formaban parte de una reestructuración más amplia, que también se produce en medio de las presiones arancelarias. En julio, P&G anunció que subiría los precios de aproximadamente una cuarta parte de sus productos debido a los nuevos impuestos a la importación, aunque desde entonces ha afirmado que espera que el impacto sea menor de lo previsto inicialmente para el año fiscal 2026.

