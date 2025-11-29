Los despidos masivos siguen aumentando: estas son algunas grandes empresas que están recortando personal

Video ¿Por qué reconocidas empresas están anunciando recortes de empleos en EEUU? Te explicamos

En medio de una mayor incertidumbre económica, algunos analistas han señalado que las empresas están en un punto muerto de “no contratar y no despedir”. Eso ha llevado a muchas compañías a limitar nuevas contrataciones a roles muy específicos o incluso a pausar las vacantes por completo. Al mismo tiempo, continúan acumulándose grandes rondas de despidos, lo que incrementa la ansiedad entre los trabajadores en varios sectores.

Algunas empresas han citado el aumento de los costos operativos debido a la nueva ola de aranceles impuestos por el presidente Donald Trump y a cambios en el gasto del consumidor. Otras hablan de reestructuraciones corporativas —o están desviando recursos hacia inversiones en inteligencia artificial.

Los empleados del sector público también han sido golpeados. Miles de empleados federales fueron despedidos o suspendidos desde principios de este año.

Ese estancamiento también retrasó datos clave sobre la economía. En un informe publicado con demora la semana pasada, el Departamento de Trabajo informó que los empleadores en EEUU agregaron 119,000 puestos en septiembre, una cifra inesperadamente alta.

Pero el desempleo subió al 4.4%, y surgieron otras señales preocupantes, incluidas revisiones que muestran que la economía en realidad perdió 4,000 empleos en agosto. El cierre del gobierno también dejó huecos en los datos de contratación más recientes. El gobierno dijo que no publicará un reporte laboral completo correspondiente a octubre.

Estas son algunas de las mayores rondas de despidos anunciadas recientemente:

HP

En noviembre, HP anunció que espera despedir entre 4,000 y 6,000 empleados. Los recortes forman parte de una iniciativa más amplia para optimizar operaciones, que incluye adoptar IA para aumentar la productividad. La empresa planea completar estas acciones para el final del año fiscal 2028.

Verizon

También en noviembre, Verizon comenzó a despedir a más de 13,000 empleados. En un memorando al personal, el director ejecutivo Dan Schulman dijo que la compañía necesitaba simplificar operaciones y “reorientar” toda la organización.

General Motors

General Motors despedirá alrededor de 1,700 trabajadores en plantas de Michigan y Ohio a fines de octubre, mientras se ajusta a la desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos. Se espera que cientos más enfrenten “suspensiones temporales” a principios del próximo año.

Paramount

En una larga ronda de recortes, meses después de su fusión de $8,000 millones con Skydance, Paramount planea despedir a unas 2,000 personas (aproximadamente el 10% de su plantilla). Cerca de 1,000 de esos recortes comenzaron a finales de octubre.

En noviembre, Paramount también anunció la eliminación de 1,600 puestos como parte de la venta de Televisión Federal en Argentina y Chilevisión en Chile. Otros 600 empleados optaron por paquetes de retiro voluntario en medio de los planes de volver a la oficina a tiempo completo.

Amazon

En octubre, Amazon dijo que recortará aproximadamente 14,000 empleos corporativos, cerca del 4% de su fuerza laboral, mientras aumenta el gasto en IA y reduce costos en otras áreas. La mayoría de los empleados tendrán 90 días para buscar otro puesto dentro de la compañía.

UPS

United Parcel Service ha anunciado alrededor de 48,000 despidos este año como parte de sus esfuerzos de reestructuración, junto con cierres de operaciones diarias en 93 edificios alquilados o propios.

Target

En octubre, Target dijo que eliminaría alrededor de 1,800 puestos corporativos, el 8% de su plantilla global. Los recortes forman parte de un esfuerzo mayor de simplificación operativa.

Nestlé

A mediados de octubre, Nestlé anunció que recortaría 16,000 empleos a nivel mundial como parte de medidas de reducción de costos frente al aumento de los precios de materias primas y nuevos aranceles. Los despidos se concretarán en los próximos dos años.

Lufthansa Group

En septiembre, Lufthansa Group dijo que eliminaría 4,000 empleos para 2030, citando la adopción de inteligencia artificial, digitalización y consolidación entre aerolíneas del grupo.

Novo Nordisk

También en septiembre, Novo Nordisk anunció que eliminaría 9,000 puestos, cerca del 11% de su fuerza laboral. El fabricante de Ozempic y Wegovy dijo que la medida es parte de su reestructuración ante la creciente competencia en medicamentos para diabetes y obesidad.

Conoco Phillips

En septiembre, Conoco Phillips anunció planes para despedir hasta una cuarta parte de su fuerza laboral. Entre 2,600 y 3,250 empleados podrían verse afectados, con la mayoría de los recortes programados para antes de finales de 2025.

IntelIntel ha avanzado en su plan para eliminar miles de empleos mientras intenta reactivar su negocio. En julio, el CEO Lip-Bu Tan dijo que la compañía espera cerrar el año con 75,000 empleados “centrales”, excluyendo subsidiarias —una caída desde los 99,500 del año pasado. Intel ya había anunciado una reducción del 15% de su plantilla.

Microsoft

En mayo, Microsoft comenzó a despedir a unos 6,000 empleados. Meses después anunció otros 9,000 recortes, su mayor ronda en más de dos años. La compañía citó cambios organizativos, pero las reducciones llegan en medio de un agresivo gasto en inteligencia artificial.

Procter & Gamble

En junio, Procter & Gamble dijo que recortaría hasta 7,000 puestos en los próximos dos años —el 6% de su fuerza laboral global— como parte de una reestructuración más amplia en medio de presiones arancelarias.

