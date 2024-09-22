General Motors despedirá temporalmente a casi 1,700 empleados en una planta en Kansas

Video Caos en miles de concesionarios de autos en EEUU y Canadá: fueron blanco de ataques cibernéticos

La automotriz estadounidense General Motors (GM) despedirá temporalmente casi 1,700 empleados en una fábrica de Fairfax, Kansas, informaron medios citando un aviso de la empresa a los reguladores estatales.

Los despidos se darán en dos fases y se deben a que esa fábrica paralizará sus faenas para ajustar el tipo de vehículos que produce: actualmente ensambla el modelo Cadillac XT4 y desde 2025 sumará a su línea de producción allí el modelo Chevrolet Bolt EV.

La primera fase de despidos inicia el 18 de noviembre y en ella GM despedirá temporalmente a 689 trabajadores a tiempo completo y 250 temporales.

En la segunda, que tendrá lugar a partir del 12 de enero, serán suspendidos temporalmente 759 trabajadores a tiempo completo, según un reporte del sábado de Automotive News, que cita a su vez un informe de la compañía al estado de Kansas.

GM había informado a principios de mayo que en enero de 2025 pausaría la producción en Kansas para ajustar las líneas de producción y reabrirlas más adelante ese mismo año.

"Como se anunció previamente en mayo, GM está invirtiendo aproximadamente 390 millones de dólares en nuestra planta de ensamblaje de Fairfax para agregar la producción del nuevo Chevrolet Bolt EV", dijo en un comunicado al Detroit Free Press el portavoz de GM, Kevin Kelly.

"Para facilitar la instalación de nuevas herramientas, los empleados serán suspendidos temporalmente hasta que se reanude la producción a mediados de 2025", explicó.

Según la comunicación del portavoz, los empleados afectados recibirán apoyo de acuerdo con las disposiciones del acuerdo del sindicato UAW-GM. De acuerdo con el sitio web de GM, la fábrica en Fairfax emplea a 2,275 trabajadores en total.

