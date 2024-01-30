UPS elimina 12,000 puestos de trabajo en EEUU ante caída de envíos

Video Departamento de Trabajo anuncia que hay millones de dólares en salarios atrasados sin reclamar

Seis meses después de haber acordado un nuevo contrato colectivo con sus trabajadores, la compañía de envíos United Parcel Service Inc., mejor conocida como UPS, anunció la eliminación de 12,000 puestos de trabajo y publicó un pronóstico de ingresos para 2024 que hizo caer bruscamente sus acciones.

En una conferencia telefónica el martes por la mañana, la compañía también insinuó que su negocio de corretaje de transporte de carga 'Coyote' podría ser puesto a la venta. UPS adquirió la empresa con sede en Chicago por $1,800 millones de dólares en 2015.

El fin del auge pandémico de UPS

PUBLICIDAD

El ajuste ocurre después de que el negocio de UPS alcanzó niveles récord durante los primeros tres años de la pandemia, cuando las compras en línea se dispararon por el miedo a los contagios y los cierres de muchos negocios.

En ese período, las ventas de la compañía surgieron, superando los $100,000 millones por primera vez en 2022. Pero al normalizarse la situación, en 2023 los ingresos cayeron en más del 9% al disminuir el volumen de envíos.

En septiembre, el síndicato de camioneros Teamsters votó a favor de aprobar un contrato colectivo tentativo con UPS, poniendo fin a las polémicas negociaciones laborales que amenazaban con interrumpir las entregas de paquetes para millones de empresas y hogares en todo el país.

El nuevo contrato incluye aumentos salariales para los trabajadores sindicalizados a tiempo completo y parcial, la creación de 7,500 puestos de trabajo a tiempo completo y la cobertura de 22,500 puestos vacantes, lo que permitirá que más trabajadores a tiempo parcial hagan la transición a tiempo completo.

UPS busca ahorrar costos

En la conferencia telefónica, la directora ejecutiva de UPS Carol Tome dijo que al reducir su plantilla la compañía ahorrará $1 mil millones de dólares en costos. Se prevé que las eliminaciones de puestos de trabajo se produzcan entre puestos directivos y contratistas, dijo la compañía.

UPS también dijo el martes que su directorio aprobó un aumento de 1 centavo en su dividendo trimestral a los accionistas registrados al 20 de febrero.

PUBLICIDAD

"Vamos a adaptar nuestra organización a nuestra estrategia y alinear nuestros recursos con lo que es tremendamente importante", dijo Tome.

Tome dijo que UPS está ordenando a los empleados que regresen a la oficina cinco días a la semana este año.

UPS anticipa ingresos para 2024 en un rango de aproximadamente $92 mil millones a $94.5 mil millones, por debajo de las expectativas de Wall Street de una cifra superior a $95.5 mil millones.

Las acciones de UPS cayeron más del 8% el martes.

Los ingresos también se quedaron cortos en el cuarto trimestre, cayendo un 7.8% a $24.920 millones. Esto está apenas por debajo de las proyecciones de Wall Street de $25,310 millones, según una encuesta de analistas realizada por FactSet.

Las ganancias para el trimestre finalizado en diciembre cayeron en más de la mitad a $1,610 millones, o $1.87 dólares por acción, de $3,450 millones, o $3.96 por acción en el trimestre anterior. Sobre una base ajustada, las ganancias trimestrales por acción totalizaron $2.47 dólares, un centavo por encima de la estimación promedio, según la compañía de análisis de datos financieros FactSet.

Con información de The Associated Press.