Cambiar Ciudad
Donald Trump

La CIA ofrece paquetes de renuncia a toda su fuerza laboral

La Agencia Central de Inteligencia ofreció indemnizaciones a todos sus empleados citando el cambio de objetivo de la agencia para alinearlo con las prioridades del presidente Trump, según informan medios.

Por:
Univision y Agencias
Video John Ratcliffe es confirmado por el Senado como director de la CIA

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) ofreció paquetes de renuncia a toda su fuerza laboral, con el objetivo de alinear la agencia a las prioridades de Donald Trump, según reportes.

El periódico The Wall Street Journal y la cadena CNN informaron este martes que la agencia de inteligencia estadounidense también está congelando la contratación de solicitantes de empleo que ya recibieron una oferta condicional.

PUBLICIDAD

El informe del periódico cita a un asistente anónimo del nuevo director de la CIA, John Ratcliffe, elegido por Trump para el cargo. Esta fuente dijo que algunas de esas ofertas de empleo que fueron congeladas probablemente serían rescindidas si los solicitantes no tenían los antecedentes adecuados.

La oferta de renuncia no aplicará a todos los agentes y analistas, especialmente aquellos en áreas prioritarias.

Más sobre Donald Trump

EEUU suspende visas para enfermos de Gaza, incluyendo niños, tras las críticas de una impulsora de teorías conspirativas
5 mins

EEUU suspende visas para enfermos de Gaza, incluyendo niños, tras las críticas de una impulsora de teorías conspirativas

Política
Zelensky vuelve a la Casa Blanca con un Trump más alineado con las exigencias de Putin
7 mins

Zelensky vuelve a la Casa Blanca con un Trump más alineado con las exigencias de Putin

Política
Tres estados enviarán cientos de miembros de la Guardia Nacional a Washington DC para apoyar la cuestionada orden de Trump
6 mins

Tres estados enviarán cientos de miembros de la Guardia Nacional a Washington DC para apoyar la cuestionada orden de Trump

Política
El 'fantasma' de Jeffrey Epstein: a qué se debe la disputa entre Melania Trump y Hunter Biden
4 mins

El 'fantasma' de Jeffrey Epstein: a qué se debe la disputa entre Melania Trump y Hunter Biden

Política
Por qué la cumbre con Putin en Alaska fue un fracaso para Trump y un golpe a su imagen de "gran negociador"
8 mins

Por qué la cumbre con Putin en Alaska fue un fracaso para Trump y un golpe a su imagen de "gran negociador"

Política
Trump cambia de parecer sobre un alto al fuego entre Ucrania y Rusia tras hablar con Putin: ahora quiere un "acuerdo de paz"
5 mins

Trump cambia de parecer sobre un alto al fuego entre Ucrania y Rusia tras hablar con Putin: ahora quiere un "acuerdo de paz"

Política
Cómo te afectará la nueva ley de Trump si recibes “food stamps” del programa SNAP
5 mins

Cómo te afectará la nueva ley de Trump si recibes “food stamps” del programa SNAP

Política
El creciente uso de la Guardia Nacional desata un debate sobre antigua ley que regula a los militares dentro de EEUU
5 mins

El creciente uso de la Guardia Nacional desata un debate sobre antigua ley que regula a los militares dentro de EEUU

Política
“Un cálculo muy arriesgado”: cómo la retórica belicista de Trump contra México podría ser contraproducente en su lucha contra los carteles
5 mins

“Un cálculo muy arriesgado”: cómo la retórica belicista de Trump contra México podría ser contraproducente en su lucha contra los carteles

Política
"¿El criminal más notorio en Washington DC?" Grok, la IA de Elon Musk, dice que es Trump y desata polémica
3 mins

"¿El criminal más notorio en Washington DC?" Grok, la IA de Elon Musk, dice que es Trump y desata polémica

Política

La medida, según estas fuentes citadas por medios, busca asegurar que la agencia responda a las prioridades de seguridad nacional de la administración. La decisión forma parte de una reestructuración gubernamental impulsada por Trump, que incluye recortes en el aparato estatal y la instalación de personas leales al presidente.

Según los reportes, los nuevos objetivos centrales de la agencia incluyen atacar a los carteles de la droga, la guerra comercial de Trump con diferentes países y buscar debilitar a China.

Ofrecimiento de pagos a cambio de renuncias

El gobierno también ofreció a dos millones de empleados federales de prácticamente todas las agencias la posibilidad de dejar sus cargos con salario y beneficios hasta el 30 de septiembre.

Mientras tanto, sindicatos han presentado demandas para bloquear estos despidos. La CIA, bajo la dirección de Ratcliffe, planea centrarse más en Occidente, incluyendo países no tradicionalmente vistos como adversarios de EEUU, según los informes.

Esta reestructuración se alinea con el Proyecto 2025, que propone despidos masivos y la sustitución de empleados federales por nombramientos políticos afines a Trump.

PUBLICIDAD

Ratcliffe buscará reorganizar la agencia desplazando a funcionarios de carrera para permitir el ascenso de nuevos funcionarios que estén alineados políticamente con Trump.

Video Seguridad, educación y economía: analizamos las propuestas con las que Trump llega a su segundo mandato
Relacionados:
Donald TrumpEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX