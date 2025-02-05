La CIA ofrece paquetes de renuncia a toda su fuerza laboral

Video John Ratcliffe es confirmado por el Senado como director de la CIA

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) ofreció paquetes de renuncia a toda su fuerza laboral, con el objetivo de alinear la agencia a las prioridades de Donald Trump, según reportes.

El periódico The Wall Street Journal y la cadena CNN informaron este martes que la agencia de inteligencia estadounidense también está congelando la contratación de solicitantes de empleo que ya recibieron una oferta condicional.

El informe del periódico cita a un asistente anónimo del nuevo director de la CIA, John Ratcliffe, elegido por Trump para el cargo. Esta fuente dijo que algunas de esas ofertas de empleo que fueron congeladas probablemente serían rescindidas si los solicitantes no tenían los antecedentes adecuados.

La oferta de renuncia no aplicará a todos los agentes y analistas, especialmente aquellos en áreas prioritarias.

La medida, según estas fuentes citadas por medios, busca asegurar que la agencia responda a las prioridades de seguridad nacional de la administración. La decisión forma parte de una reestructuración gubernamental impulsada por Trump, que incluye recortes en el aparato estatal y la instalación de personas leales al presidente.

Según los reportes, los nuevos objetivos centrales de la agencia incluyen atacar a los carteles de la droga, la guerra comercial de Trump con diferentes países y buscar debilitar a China.

Ofrecimiento de pagos a cambio de renuncias

El gobierno también ofreció a dos millones de empleados federales de prácticamente todas las agencias la posibilidad de dejar sus cargos con salario y beneficios hasta el 30 de septiembre.

Mientras tanto, sindicatos han presentado demandas para bloquear estos despidos. La CIA, bajo la dirección de Ratcliffe, planea centrarse más en Occidente, incluyendo países no tradicionalmente vistos como adversarios de EEUU, según los informes.

Esta reestructuración se alinea con el Proyecto 2025, que propone despidos masivos y la sustitución de empleados federales por nombramientos políticos afines a Trump.

Ratcliffe buscará reorganizar la agencia desplazando a funcionarios de carrera para permitir el ascenso de nuevos funcionarios que estén alineados políticamente con Trump.