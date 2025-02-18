Cambiar Ciudad
Elon Musk

Jueza federal da luz verde a Musk y al DOGE para acceder a datos y hacer recortes en 7 agencias federales pese a demanda demócrata

Por:
Univision
Video Musk y su DOGE no podrán acceder a datos del Departamento del Tesoro, dice un juez federal

Una jueza federal se negó este martes a impedir que Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca accedan a los sistemas de datos de siete agencias federales y despidieran o pusieran en licencia a sus empleados.

La jueza Tanya Chutkan rechazó la solicitud de una orden de restricción temporal presentada por 14 estados demócratas para impugnar las acciones de Musk.

Chutkan consideró que existen dudas legítimas sobre la autoridad de Musk, pero dijo que no hay pruebas del tipo de daño legal grave que justificaría una orden de restricción temporal.

En la demanda, los 14 estados cuestionaban la autoridad del DOGE para acceder a datos sensibles del gobierno. Los fiscales generales argumentaron que las acciones tomadas por Musk al frente de DOGE solo pueden ser tomadas por un funcionario nominado y confirmado por el Senado en virtud de la Constitución.

La administración del presidente Donald Trump ha dicho que Musk no tiene autoridad propia y los despidos provienen de los jefes de las agencias.

DOGE deja caos tras su paso por agencias gubernamentales

Tras la toma de posesión de Trump el 20 de enero, el republicano le concedió la facultad al DOGE de revisar el gasto gubernamental y ejecutar miles de despidos de la fuerza laboral federal, lo que ha derivado en situaciones caóticas dentro de algunas agencias.

El equipo de Musk ha intervenido los sistemas informáticos de múltiples agencias con la bendición del presidente, escarbando en los presupuestos y buscando lo que él llama despilfarro, fraude y abuso, incluso mientras un creciente número de demandas alegan que DOGE está violando la ley.

Gran parte del trabajo de DOGE se realiza tras bastidores. Los miembros del equipo del nuevo departamento se han presentado en el Departamento de Asuntos de Veteranos, el Departamento del Tesoro, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, entre otras agencias. No se anuncia su llegada y los que llevan tiempo trabajando en esas agencias se topan con caras desconocidas en los pasillos.

Donald K. Sherman, director ejecutivo de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, dijo a AP que Trump le ha permitido a Musk “ ejercer un poder y una autoridad sin precedentes sobre los sistemas gubernamentales” con “máximo secreto y poca o ninguna rendición de cuentas”.

Elon Musk y el DOGE amasan poder sin rendir cuentas alertan los demócratas

En lo que va de la administración de Trump, Musk ha arremetido contra agencias federales mientras evita el escrutinio público de su trabajo. No ha respondido preguntas de periodistas ni ha asistido a audiencias con legisladores.

Los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes intentaron emitir una citación para obligar a Musk a testificar a principios de febrero, pero el esfuerzo fue bloqueado por los republicanos.

“¿Quién es este multimillonario no electo, que puede intentar desmantelar agencias federales, despedir a personas, transferirlas, ofrecerles jubilación anticipada y hacer reformas radicales o cambios en las agencias sin ninguna revisión, supervisión o aprobación del Congreso?”, dijo el representante Gerald Connolly de Virginia, el demócrata de mayor rango del comité.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries de Nueva York, dijo que los republicanos estaban “haciendo lo que le ordena un titiritero multimillonario no electo y fuera de control”.

Pero Trump asegura que es él quien da las órdenes. “Le digo que vaya aquí, vaya allá, lo hace”. También respaldó el enfoque agresivo de Musk. “Tenemos que desmontar algunas de estas cosas para encontrar la corrupción”, agregó sin brindar por el momento pruebas.

