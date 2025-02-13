Elon Musk habla de que el gobierno de EEUU tiene que eliminar "agencias enteras"

Video Elon Musk (y su hijo) en la Casa Blanca: así respondió a las críticas sobre su labor en el DOGE

Elon Musk hizo este jueves un llamamiento a “eliminar agencias enteras” del gobierno federal de Estados Unidos como parte de la campaña del presidente Donald Trump para recortar radicalmente el gasto y reestructurar sus prioridades.

Musk ofreció un variado discurso por videoconferencia en la Cumbre de Gobiernos del Mundo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, sobre lo que describió como las prioridades de la administración Trump, intercaladas con múltiples referencias a una “guerra termonuclear” y los posibles peligros de la inteligencia artificial.

“De verdad tenemos aquí el gobierno de la burocracia en lugar del gobierno del pueblo, la democracia”, dijo Musk, que vestía una camiseta negra con el mensaje: “Soporte Técnico”. También bromeó diciendo que era el “soporte técnico de la Casa Blanca,” un guiño a su perfil en la plataforma social X, de su propiedad.

“Creo que necesitamos eliminar agencias enteras en lugar de dejar muchas de ellas atrás,” dijo Musk. “Si no eliminamos las raíces de la maleza, entonces es fácil que la maleza vuelva a crecer.”

Elon Musk sobre el rol internacional de EEUU

Aunque Musk ha intervenido en ediciones previas de la cumbre, su aparición este jueves llega después de consolidar su control sobre amplias áreas del gobierno con la bendición de Trump, desde que asumió el liderazgo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Esto ha incluido apartar a funcionarios de carrera, obtener acceso a bases de datos sensibles e incitar lo que muchos temen derive en una seria crisis constitucional sobre los límites de la autoridad presidencial. El nuevo papel de Musk dio más peso a sus comentarios más allá de ser la persona más rica del mundo.



Sus declaraciones también planteaban una visión más aislacionista del poder estadounidense en el Medio Oriente, donde EEUU ha librado guerras en Afganistán e Irak tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

“Mucha de la atención ha estado en USAID, por ejemplo,” dijo Musk, refiriéndose al desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por parte de Trump. “Está por ejemplo la Fundación Nacional para la Democracia. Pero yo digo: ‘Está bien, ¿cuánta democracia han logrado últimamente?’”, dijo en referencia a la organización oficial. Y agregó que bajo el mandato de Trump, EEUU está “menos interesado en interferir en los asuntos de otros países”.

“Hay veces que Estados Unidos ha sido un poco insistente en los asuntos internacionales, lo que puede resultar familiar a algunos miembros de la audiencia,” dijo Musk al público en Emiratos Árabes Unidos, una nación compuesta por siete emiratos con gobiernos autócratas. “Básicamente, Estados Unidos debería ocuparse de sus propios asuntos, en lugar de presionar por un cambio de régimen en todas partes,” dijo.

Musk sobre políticas DEI e IA

También mencionó los esfuerzos del gobierno de Trump en eliminar los proyectos de diversidad, equidad e inclusión (conocidos por sus siglas DEI en inglés), y en un momento dado lo relacionó con la inteligencia artificial.

“Si hipotéticamente, la IA está diseñada para DEI, ya saben, diversidad a toda costa, podría decidir que hay demasiados hombres en el poder y ejecutarlos”, dijo Musk.

Sobre la IA, el dueño de Tesla y SpaceX agregó que creía que el nuevo chatbot de IA de X, Grok 3, estaría listo en aproximadamente dos semanas, y en un momento dijo que “da un poco de miedo”.

También criticó la gestión de Sam Altman en OpenAI, por la cual Musk acaba de liderar una oferta de adquisición de 97,400 millones de dólares, describiéndola como similar a una organización sin fines de lucro destinada a salvar la selva amazónica que se convierte en una “empresa maderera que corta los árboles”.

Musk también anunció planes para un proyecto 'Dubai Loop' en línea con su trabajo en The Boring Company, que está excavando túneles en Las Vegas para aligerar el tránsito. Sin embargo, ni él ni el funcionario del gobierno emiratí que hablaba con él ofrecieron detalles inmediatos del plan.

“Va a ser como un agujero de gusano,” prometió Musk. “Simplemente, te metes en un agujero de gusano desde una parte de la ciudad — boom — y sales en otra parte de la ciudad”.

