Spirit Airlines anuncia que recortará un cuarto de sus vuelos a partir de noviembre

Spirit Airlines se declara en bancarrota: te contamos qué pasará con sus operaciones

Spirit Airlines anunció que reducirá su capacidad en un 25% a partir de noviembre y prevé despidos de empleados. Esta medida forma parte de un plan de reestructuración tras su segunda bancarrota en menos de un año.

El CEO de la aerolínea, Dave Davis informó a los empleados que buscan optimizar la red centrándose en los mercados más fuertes.

La aerolínea se declaró en quiebra por primera vez en noviembre de 2024 y de nuevo a finales de agosto. También en septiembre recortó vuelos a 11 ciudades y canceló un nuevo destino previsto para octubre.

Los recortes de vuelos de Spirit Airlines y estrategia financiera

Según explicó Davis a los empleados en un memorando, la aerolínea busca optimizar su red reduciendo operaciones en mercados menos rentables y enfocándose en los más fuertes para mejorar su estabilidad financiera.

El CEO de Spirit Airlines señaló que la empresa está evaluando el tamaño de su flota para asegurarse de tener el número adecuado de aviones para su red futura y que las conversaciones con sus arrendadores continúan.

“Los esfuerzos por reducir costos con nuestros proveedores siguen en marcha, y estaremos reuniéndonos con nuestros grupos laborales y líderes en todas las áreas de la aerolínea para encontrar más formas de convertirnos en un competidor más eficiente en la industria”, dijo Davis en el documento.

Davis reconoció que estos cambios implican ajustes en el tamaño de sus equipos, con la eliminación de empleos como una consecuencia necesaria para hacer a Spirit una aerolínea más eficiente.

Negociaciones laborales y futuros desafíos de Spirit Airlines

CBS News reportó que Spirit Airlines ya ha iniciado conversaciones con el sindicato de pilotos para lograr un ahorro anual de 100 millones de dólares en ese grupo laboral. El sindicato está encuestando a sus miembros para responder a las propuestas de la compañía, que incluyen desde recortes salariales hasta despidos.

Spirit se declaró en quiebra por primera vez en noviembre de 2024 y anunció en marzo que había cerrado un acuerdo de reestructuración con sus acreedores para recortar su deuda en casi 800 millones de dólares.

El 29 de agosto anunció que solicitó nuevamente ante una corte una protección por bancarrota para poder afrontar otro proceso de reestructuración.

A principios de septiembre Spirit anunció que dejará de volar a 11 ciudades importantes , entre ellas Albuquerque, Boise, Oakland y Portland, a partir del 2 de octubre, y también canceló el inicio de operaciones en Macon, Georgia, previsto para el mismo mes.

