Cambiar Ciudad
Spirit Airlines

Spirit Airlines anuncia que recortará un cuarto de sus vuelos a partir de noviembre

La aerolínea de bajo costo implementará una reestructuración enfocada en concentrar operaciones en mercados rentables y reducir costos laborales tras enfrentar su segunda bancarrota en menos de un año.

Por:
Univision
Video Spirit Airlines se declara en bancarrota: te contamos qué pasará con sus operaciones

Spirit Airlines anunció que reducirá su capacidad en un 25% a partir de noviembre y prevé despidos de empleados. Esta medida forma parte de un plan de reestructuración tras su segunda bancarrota en menos de un año.

El CEO de la aerolínea, Dave Davis informó a los empleados que buscan optimizar la red centrándose en los mercados más fuertes.

PUBLICIDAD

La aerolínea se declaró en quiebra por primera vez en noviembre de 2024 y de nuevo a finales de agosto. También en septiembre recortó vuelos a 11 ciudades y canceló un nuevo destino previsto para octubre.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Más sobre Spirit Airlines

El tenso momento en que un avión de Spirit voló cerca del Air Force One con Trump a bordo
1 mins

El tenso momento en que un avión de Spirit voló cerca del Air Force One con Trump a bordo

Estados Unidos
Estas son las ciudades a las que Spirit Airlines dejará de volar desde octubre. Te decimos qué pasa si tienes boleto comprado
2 mins

Estas son las ciudades a las que Spirit Airlines dejará de volar desde octubre. Te decimos qué pasa si tienes boleto comprado

Estados Unidos
Spirit Airlines se declara en bancarrota por segunda vez en menos de un año: ¿cómo te afecta para tus viajes?
3 mins

Spirit Airlines se declara en bancarrota por segunda vez en menos de un año: ¿cómo te afecta para tus viajes?

Estados Unidos
La gran turbulencia económica de Spirit: por qué la aerolínea podría cerrar en menos de un año
2 mins

La gran turbulencia económica de Spirit: por qué la aerolínea podría cerrar en menos de un año

Estados Unidos
En un minuto: Moscú acusa a EEUU de "echar leña al fuego" en Ucrania
1:12

En un minuto: Moscú acusa a EEUU de "echar leña al fuego" en Ucrania

Estados Unidos
¿Spirit Airlines evalúa declararse en quiebra? Esto es lo que se sabe
2 mins

¿Spirit Airlines evalúa declararse en quiebra? Esto es lo que se sabe

Estados Unidos
Las aerolíneas estadounidenses pierden cada año más de dos millones de maletas: ¿a dónde van a parar?
3 mins

Las aerolíneas estadounidenses pierden cada año más de dos millones de maletas: ¿a dónde van a parar?

Estados Unidos
Reembolso, hotel y vales de comida: qué derechos tienen los pasajeros cuando sus vuelos son retrasados o cancelados
4 mins

Reembolso, hotel y vales de comida: qué derechos tienen los pasajeros cuando sus vuelos son retrasados o cancelados

Estados Unidos
Aerolíneas enfrentan escasez de pilotos: ¿a qué se debe y qué consecuencias tiene?
4 mins

Aerolíneas enfrentan escasez de pilotos: ¿a qué se debe y qué consecuencias tiene?

Estados Unidos
Spirit Airlines tiene casi una semana cancelando cientos de vuelos: ¿qué hay detrás de esa crisis?
3 mins

Spirit Airlines tiene casi una semana cancelando cientos de vuelos: ¿qué hay detrás de esa crisis?

Estados Unidos

Los recortes de vuelos de Spirit Airlines y estrategia financiera

Según explicó Davis a los empleados en un memorando, la aerolínea busca optimizar su red reduciendo operaciones en mercados menos rentables y enfocándose en los más fuertes para mejorar su estabilidad financiera.

El CEO de Spirit Airlines señaló que la empresa está evaluando el tamaño de su flota para asegurarse de tener el número adecuado de aviones para su red futura y que las conversaciones con sus arrendadores continúan.

“Los esfuerzos por reducir costos con nuestros proveedores siguen en marcha, y estaremos reuniéndonos con nuestros grupos laborales y líderes en todas las áreas de la aerolínea para encontrar más formas de convertirnos en un competidor más eficiente en la industria”, dijo Davis en el documento.

Davis reconoció que estos cambios implican ajustes en el tamaño de sus equipos, con la eliminación de empleos como una consecuencia necesaria para hacer a Spirit una aerolínea más eficiente.

Negociaciones laborales y futuros desafíos de Spirit Airlines

CBS News reportó que Spirit Airlines ya ha iniciado conversaciones con el sindicato de pilotos para lograr un ahorro anual de 100 millones de dólares en ese grupo laboral. El sindicato está encuestando a sus miembros para responder a las propuestas de la compañía, que incluyen desde recortes salariales hasta despidos.

PUBLICIDAD

Spirit se declaró en quiebra por primera vez en noviembre de 2024 y anunció en marzo que había cerrado un acuerdo de reestructuración con sus acreedores para recortar su deuda en casi 800 millones de dólares.

El 29 de agosto anunció que solicitó nuevamente ante una corte una protección por bancarrota para poder afrontar otro proceso de reestructuración.

A principios de septiembre Spirit anunció que dejará de volar a 11 ciudades importantes, entre ellas Albuquerque, Boise, Oakland y Portland, a partir del 2 de octubre, y también canceló el inicio de operaciones en Macon, Georgia, previsto para el mismo mes.

Mira también:

Video Spirit Airlines anuncia la cancelación de sus servicios en Utah: ¿por qué y a partir de cuándo?
Relacionados:
Spirit AirlinesBancarrotaDespidosvuelos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD