Trump inicia despidos de personal de control aéreo semanas después del choque en Washington DC entre un avión y un helicóptero

Video Despidos masivos en la Administración Federal de Aviación: empleados protestan contra el gobierno Trump

El gobierno de Donald Trump comenzó a despedir este fin de semana a cientos de empleados de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), unas semanas después del trágico accidente entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

Los trabajadores en periodo de prueba recibieron correos electrónicos la noche del viernes notificándoles que habían sido despedidos, dijo en un comunicado David Spero, presidente del sindicato de Especialistas en Seguridad de Aviación Profesional.

Entre los trabajadores afectados hay personal contratado para el mantenimiento de radares, pistas de aterrizajes y ayudas de navegación de la FAA, informó un controlador de tráfico aéreo a la agencia AP.

La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo señaló este lunes que estaba “analizando el efecto de los despidos reportados de empleados federales en la seguridad de la aviación, el sistema nacional de espacio aéreo y nuestros miembros”.

Correos de despido a empleados de la FAA provenían de una cuenta de Microsoft

Los empleados fueron despedidos “sin causa, ni motivos basados en el rendimiento o la conducta”, dijo Spero, que aseguró también que los mensajes no provenían de una dirección de correo del gobierno.

“Cientos de empleados se han visto afectados tras el envío de mensajes desde una dirección de correo electrónico de Microsoft que decía ‘orden ejecutiva’ y no desde una dirección de correo electrónico oficial de .gov”, dice el comunicado.

Spero indicó que los mails comenzaron a llegar después de las 7:00 p.m. del viernes y continuaron llegando horas más tarde. Otros empleados podrían ser notificados a lo largo del fin de semana largo, debido al Día de los Presidentes, o se les podría prohibir la entrada a los edificios de la FAA el martes, agregó.

La FAA perderá cientos de empleados en un momento crítico

Los despidos afectan a la FAA en un momento en que enfrenta una escasez de controladores. Funcionarios federales han expresado preocupaciones sobre un sistema de control de tráfico aéreo sobrecargado y con falta de personal durante años, especialmente tras una serie de incidentes cercanos entre aviones en aeropuertos del país.

Entre las razones que han citado para las escaseces de personal están los salarios no competitivos, turnos largos, capacitación intensiva y jubilaciones obligatorias.

“Esta medida draconiana aumentará la carga de trabajo e impondrá nuevas responsabilidades a una plantilla que ya está al límite de su capacidad”, dice el comunicado del sindicato de Especialistas en Seguridad de Aviación Profesional.

Además, Spero indicó que en esta decisión no se han tenido en cuenta las necesidades de personal de la FAA.

“Las decisiones en materia de personal deben basarse en las necesidades de cada organismo. Lo contrario es peligroso para la seguridad pública. Y es especialmente inaceptable tras los tres accidentes aéreos mortales del mes pasado”, agregó.

En el choque fatal del 29 de enero entre un helicóptero Black Hawk del Ejército y un avión de pasajeros de American Airlines, que aún está bajo investigación, un controlador estaba manejando tanto el tráfico de aerolíneas comerciales como el de helicópteros en el ajetreado aeropuerto.

Apenas días antes de la colisión, Trump ya había despedido a todos los miembros de la Comisión Asesora de Seguridad de Aviación, un panel puesto en marcha por el Congreso tras el atentado de 1988 contra el vuelo 103 de PanAm en Lockerbie, Escocia.

La comisión tiene la responsabilidad de examinar cuestiones de seguridad en aerolíneas y aeropuertos.

Un empleado de la FAA dice que tras criticar a Tesla fue despedido

Charles Spitzer-Stadtlander, un empleado de la FAA, que fue despedido durante el fin de semana sugirió que podría haber sido despido por sus opiniones sobre Tesla y la red social X, y no como parte de una limpieza general de empleados en período de prueba.

Ambas empresas son propiedad de Elon Musk, quien encabeza el intento de Trump de recortar el personal del gobierno federal al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

El trabajador publicó en LinkedIn que fue despedido justo después de la medianoche del sábado, luego de días de recibir mensajes de acoso en Facebook.

“La página oficial de DOGE en Facebook empezó a acosarme en mi cuenta personal de Facebook luego que critiqué a Tesla y Twitter”, escribió Spitzer-Stadtlander. “Menos de una semana después, fui despedido, a pesar de que mi puesto supuestamente estaba exento debido a la Seguridad nacional”.

“Cuando DOGE me despidió, apagaron mi computadora y borraron todos mis archivos sin previo aviso”, agregó.

Spitzer-Stadtlander dijo que se suponía que debía estar exento de los despidos en período de prueba porque la oficina de la FAA en la que trabajaba se centraba en amenazas a la seguridad nacional, como ataques al espacio aéreo nacional con el uso de drones.

El DOGE, liderado por Musk, no ha respondido por el momento a una solicitud de AP para recibir comentarios.

