Desafían a Musk: agencias clave piden a sus empleados no enviar el correo con logros laborales que el magnate pidió

Agencias clave de Estados Unidos pidieron a sus empleados incumplir con la exigencia de Elon Musk de que expliquen en un correo electrónico cuáles fueron sus actividades la semana pasada o, de lo contrario, afrontarán consecuencias.

Entre esas dependencias están el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el Departamento de Estado y el Pentágono. Sus líderes, incluidos los designados por el presidente Donald Trump, alentaron a sus trabajadores a no cooperar con Musk, algunos argumentando que por cuestiones de seguridad no se debe compartir esa información con otras personas.

PUBLICIDAD

Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, ordenó a todos los funcionarios federales que no respondan al correo electrónico de Musk “dada la naturaleza inherentemente sensible y clasificada de nuestro trabajo, los empleados no deben responder al correo electrónico de la OPM (Oficina de Gestión de Personal)”, escribió Gabbard, en un mensaje obtenido por The New York Times.

Múltiples agencias de inteligencia, incluida la Agencia de Seguridad Nacional, ya habían advertido a los empleados que responder podría suponer el riesgo de revelar inadvertidamente trabajo clasificado.

El recién confirmado director del FBI, Kash Patel, un abierto aliado de Trump, también instruyó a los empleados de la oficina a ignorar la solicitud de Musk, al menos por ahora.

“El FBI, a través de la oficina del director, está a cargo de todos nuestros procesos de revisión y llevará a cabo revisiones de acuerdo con los procedimientos del FBI”, escribió Patel en un correo electrónico obtenido por The New York Times y la agencia AP. “Si se requiere más información, coordinaremos las respuestas. Por ahora, por favor, detengan cualquier respuesta”, dice el correo.

Otros departamentos también resisten al pedido de Musk

El equipo de Musk envió un correo electrónico a miles de empleados federales este sábado, dándoles aproximadamente 48 horas para informar cinco cosas específicas que hubiesen logrado la semana pasada. En un mensaje separado en la red social X, Musk dijo que cualquier empleado que no respondiera antes de la fecha límite, establecida en el correo electrónico como las 11:59 pm, hora del Este del lunes, equivaldría a una renuncia.

PUBLICIDAD

Ante esta exigencia, los Departamentos de Estado y de Defensa, ambos dirigidos por nominados de Trump, fueron más directos.

Tibor Nagy, un subsecretario interino, dijo a los empleados en un correo electrónico que el liderazgo del Departamento de Estado respondería en nombre de los trabajadores. “Ningún empleado está obligado a informar sobre sus actividades fuera de la cadena de mando de su departamento”, escribió Nagy, según un correo electrónico obtenido por AP.

El Pentágono también instruyó a los empleados a “pausar” cualquier respuesta al equipo de Musk. “El Departamento de Defensa es responsable de revisar el desempeño de su personal y llevará a cabo cualquier revisión de acuerdo con sus propios procedimientos”, según un correo electrónico de Jules Hurst, subsecretario de personal. “Si es necesario, el Departamento coordinará las respuestas”.

El mayor sindicato de empleados federales dice que el pedido de Musk es "ilegal"

Además, en una mordaz carta enviada el domingo, Everett B. Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, el mayor sindicato de empleados federales, cuestionó al director en funciones de la OPM. Kelly dijo que el mensaje enviado este sábado a los empleados federales era “claramente ilegal” y exigió que se retire la solicitud.

“Al permitir que el no electo y desquiciado Elon Musk dicte las acciones de la OPM, usted ha demostrado una falta de respeto por la integridad de los empleados federales y su trabajo crítico”, dice la carta difundida por The New York Times.

PUBLICIDAD

La resistencia de las agencias del gobierno a cumplir con el requerimiento de Musk ha intensificado una sensación generalizada de caos y confusión, al tiempo que ha puesto de relieve una posible lucha de poder entre los aliados de Trump, que está afectando a los empleados federales de todo el país.

Otros departamentos parecieron dar indicaciones contradictorias. El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo a sus empleados este domingo por la mañana que siguieran la directiva de la OPM. Pero, una hora más tarde, un correo electrónico de los Institutos Nacionales de Salud, una agencia subordinada, dijo a los empleados que “esperen a responder” hasta que “recibamos más orientación”.

Ese correo electrónico, obtenido por The New York Times, estaba firmado por Matthew J. Memoli, el director en funciones de la agencia nombrado por Trump.

Ed Martin, el fiscal federal interino para el Distrito de Columbia, nominado de Trump para el cargo, envió a su personal un mensaje este domingo que puede causar más confusión. Martin señaló que él mismo respondió a la solicitud de Musk con sus cinco logros de la semana pasada.

“Permítanme aclarar: cumpliremos con esta solicitud de la OPM, ya sea respondiendo o decidiendo no responder”, escribió Martin en el correo electrónico obtenido por AP.

Los demócratas e incluso algunos republicanos han criticado la inusual directiva de Musk, que se produjo pocas horas después de que Trump lo alentó en las redes sociales a “ser más agresivo” en la reducción del tamaño del gobierno a través del llamado 'Departamento de Eficiencia Gubernamental' o 'DOGE' por su sigla en inglés.

PUBLICIDAD

El senador John Curtin, republicano por Utah, fue uno de los miembros del partido de Trump que estaban preocupados. Utah tiene 33,000 empleados federales. “Si pudiera decirle una cosa a Elon Musk, es como, por favor, pon una dosis de compasión en esto”, dijo Curtis. “Son personas reales. Son vidas reales. Se trata de hipotecas (...) Es una narrativa falsa decir que tenemos que recortar y que hay que ser cruel para hacerlo también”.

El mandatario, por su parte, publicó un meme en su red social burlándose de trabajadores del gobierno. Compartió una imagen de Bob Esponja escribiendo una lista de “logros de la semana anterior”. “Lloré por Trump”, “Lloré por Elon”, “Fui a la oficina una vez”, “Leí algunos correos electrónicos” y “Lloré por Trump y Elon un poco más”, lee el meme.

Miles de trabajadores ya han sido expulsados de la fuerza laboral federal, ya sea por despido o mediante una oferta de 'renuncia diferida', durante el primer mes del segundo mandato de Trump, mientras la Casa Blanca y 'DOGE' despiden a los trabajadores nuevos y de carrera y les dicen a los líderes de las agencias que planifiquen “reducciones de su fuerza a gran escala”.

Hasta el momento no hay una cifra oficial disponible sobre el total de despidos o despidos, pero AP ha contabilizado cientos de miles de trabajadores que se están viendo afectados, muchos trabajan fuera de Washington. Los recortes incluyen miles en los departamentos, desde los de Asuntos de Veteranos, Defensa y Salud y Servicios Humanos, hasta el Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) y el Servicio de Parques Nacionales, entre otros.

Mira también: