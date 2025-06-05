Walmart despide a empleados con TPS y 'parole' humanitario tras los fallos de la Corte Suprema que suspendieron estos beneficios

Video "Quedaría sin nada”: angustia entre solicitantes de asilo por posible pérdida de permisos de trabajo

Walmart, la mayor cadena minorista del mundo, ha comenzado a identificar y notificar a empleados cuyos permisos de trabajo en Estados Unidos podría estar cerca de vencer tras un reciente fallo de la Corte Suprema que permite a la administración de Donald Trump retirar protecciones temporales a cientos de miles de migrantes.

La Corte Suprema permitió a la administración revocar las protecciones legales que otorgó el llamado 'parole' humanitario del gobierno de Joe Biden a decenas de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El máximo tribunal también dio luz verde al gobierno a poner fin a las protecciones contra la deportación de unos 350,000 venezolanos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS). En esta nota profundizamos en estos dos fallos.

Con este contexto, un documento obtenido por Bloomberg News mostró que Walmart está pidiendo a sus empleados que tenían permisos de trabajo bajo esos beneficios temporales volver a verificar este mes sus documentos de autorización laboral.

Se trata de los formularios I-9 que los empleadores en Estados Unidos utilizan para verificar la identidad y autorización de empleo de su personal, según dijeron fuentes al medio. La compañía ha notificado a los empleados de al menos dos tiendas en Florida que serán despedidos si no consiguen actualizar sus permisos de trabajo.

De acuerdo con el reporte de Bloomberg, algunos empleados en Florida y Texas ya han sido despedidos a raíz de las decisiones de la Corte Suprema, pero por el momento no se ha informado cuántos.

Walmart se ha sumado así a otras grandes compañías, como Walt Disney Co., que también han comenzado a rescindir contratos de trabajadores afectados por el fallo. Esa compañía notificó recientemente a empleados en Florida que perderán sus puestos si no obtienen nuevas autorizaciones para trabajar.



Sin embargo, aunque las compañías ya están dando estos pasos, la administración de Trump aún no ha dejado claro cómo piensa manejar a todos esos inmigrantes que perderán sus permisos de permanencia temporal el país. Las autoridades aseguran que cualquiler persona que esté en país sin permiso puede ser sometida a un proceso de arresto y deportación.

El citado fallo de la Corte Suprema afecta especialmente a Florida ya que, según un reporte del Palm Beach Post, unos 400,000 de los 530,000 beneficiarios del 'parole' humanitario que han entrado país se han asentado en ese estado.

Walmart emplea a aproximadamente 1.6 millones de personas en Estados Unidos en sus 4,600 tiendas.

