ÚLTIMA HORA Noticias Donald Trump nombra a William J. Pulte director interino de Inteligencia Nacional El presidente republicano, anunció este martes el nombramiento de William J. Pulte, actual director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | martes 02 de junio de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 2 de junio de 2026 a través de su plataforma Truth Social el nombramiento de William J. Pulte como director interino de Inteligencia Nacional ( DNI, por sus siglas en inglés).

La decisión implica que Pulte asumirá el cargo de inteligencia al mismo tiempo que mantiene sus actuales responsabilidades en el sector de financiamiento de vivienda, según lo difundido en el mensaje.

PUBLICIDAD

En su publicación, destacó la experiencia del funcionario en la administración de instituciones financieras de gran escala y su papel en la supervisión de activos estratégicos vinculados al mercado hipotecario estadounidense.

El anuncio no detalló el proceso formal de designación ni la duración prevista del encargo interino dentro de la comunidad de inteligencia.

¿Quién es William J. Pulte?

William J. Pulte es un ejecutivo vinculado a la administración de políticas y organismos relacionados con el financiamiento de vivienda en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y ocupa la presidencia de Fannie Mae y Freddie Mac, dos instituciones clave en el mercado hipotecario estadounidense.

Su trayectoria se ha centrado en la gestión de estructuras financieras de gran escala, con énfasis en la estabilidad del sistema de vivienda y la supervisión de activos vinculados al crédito hipotecario.

De acuerdo con lo señalado en el anuncio del presidente Donald Trump, su administración habría estado asociada a un incremento significativo en el volumen de activos bajo gestión durante el último año.

Nombro al director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y presidente de Fannie Mae/Freddie Mac, William J. Pulte, como director interino de Inteligencia Nacional Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trayectoria del nuevo director del DNI

El mensaje difundido por Trump indica que Pulte mantendrá simultáneamente sus cargos actuales mientras asume la dirección interina de inteligencia nacional.

El anuncio fue presentado como un reconocimiento a su experiencia en la gestión de asuntos financieros considerados estratégicos, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre implicaciones operativas, transición institucional o eventuales cambios dentro del aparato de inteligencia de Estados Unidos.

William cuenta con una amplia experiencia en la gestión de los asuntos más delicados de Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados y más de 10 billones de dólares en Fannie Mae/Freddie Mac, un aumento sustancial con respecto a hace apenas 12 meses. Durante este período, seguirá siendo Director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y Presidente de Fannie Mae/Freddie Mac. ¡Felicitaciones al Director Pulte! Donald Trump, presidente de Estados Unidos