Noticias “Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca ironiza con el tema alien en una plataforma para rastrear inmigrantes Con música al estilo “Expedientes X”, frases de conspiración y un mapa de arrestos del ICE en tiempo real, la Casa Blanca lanzó “Aliens.gov”, un polémico portal migratorio que mezcla narrativa de aliens con el rastreo de inmigrantes

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La Casa Blanca lanzó “Aliens.gov”, un nuevo portal migratorio de la administración de Donald Trump que utiliza la estética de ciencia ficción y el doble significado de la palabra “alien”, extraterrestre y extranjero no ciudadano en términos legales, para exhibir arrestos migratorios realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

El sitio abre con un texto que imita la introducción de películas como Star Wars, mientras una narración visual sugiere durante varios segundos que el gobierno estadounidense ocultó durante décadas la existencia de aliens viviendo entre la población.

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"Durante 60 años, el gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente. Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana”, señala el portal.

Luego llega el giro.

“No pertenecen aquí”

La página termina revelando que no habla de visitantes del espacio, sino de inmigrantes indocumentados.

Imagen Casa Blanca

Un mapa de arrestos migratorios en tiempo real

El portal incluye un mapa interactivo de Estados Unidos que muestra los llamados “arrestos de aliens” realizados por ICE y otras autoridades migratorias.

Los usuarios pueden buscar detenciones por ciudad, estado o presunto delito, mientras el sistema despliega fechas de arresto, países de origen y presuntas afiliaciones criminales o de pandillas.

En la parte inferior del sitio aparece además un contador en tiempo real de “encuentros”, que hasta la noche del jueves superaba los 3.1 millones.

Aunque el portal no especifica el periodo exacto de los datos, la cifra coincide con reportes recientes del Departamento de Seguridad Nacional sobre detenciones y encuentros migratorios registrados entre septiembre de 2024 y abril de 2026.

La plataforma también incorpora una línea telefónica y herramientas para que ciudadanos puedan “denunciar extranjeros sospechosos” directamente al ICE, además de registros por correo electrónico para recibir alertas sobre operativos migratorios en determinadas zonas.

La narrativa del sitio está construida completamente alrededor del lenguaje clásico de conspiraciones sobre aliens debido a la manera en que mezcla referencias culturales sobre aliens con mensajes antimigratorios, utilizando deliberadamente el término “alien” para equiparar la retórica de invasión extraterrestre con la inmigración indocumentada, además, el sitio presenta a Donald Trump como el político que finalmente “reveló” la verdad.

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La estética de los aliens llega a la política migratoria

La página aparece además en un momento en el que el gobierno de Donald Trump ha reactivado el interés público sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), luego de que el Departamento de Defensa difundiera nuevos archivos desclasificados relacionados con investigaciones sobre este tipo de fenómenos.

La Casa Blanca aprovechó precisamente ese contexto cultural para construir una campaña migratoria basada en el misterio, el miedo y la vigilancia.

El portal utiliza frases dramáticas, animaciones espaciales y elementos visuales propios de películas de ciencia ficción para presentar las operaciones migratorias como si fueran parte de una amenaza secreta infiltrada en Estados Unidos.