Trump lleva la pelea de inmigración a California y critica al alcalde de Los Ángeles

“Sin importar su estado migratorio, quiero que todos los angelinos sepan que su ciudad está a su lado. Aquí en Los Ángeles, nuestro departamento de policía no coordina con ICE ni participa en la aplicación de la ley de inmigración. Conozca sus derechos ” dijo el alcalde en su cuenta de Twitter .

Trump respondió en un tuit del martes: “Los esfuerzos del alcalde para proteger a los extranjeros ilegales ponen en peligro la vida del público y las fuerzas del orden público que tienen que ir al campo para detener a los liberados. No debería estar instando a los ilegales a vencer al sistema, ¡debería estar instándolos a que se entreguen con seguridad!”, escribió Trump.

“Nosotros siempre hemos dicho que no cooperamos con inmigración”, dijo Art Labrada, comandante del Departamento de Policía de Los Ángeles, (LAPD), en relación al video donde Garcetti aparece con el jefe de policía, Michel Moore. “Nosotros solamente aplicamos leyes locales y el gobierno federal hará lo que hará”.

Labrada señaló que no es la primera vez que el gobierno de Trump se lanza contra los inmigrantes, por lo que indicó que “todos tenemos que estar vigilantes de que no haya violación de derechos civiles de nadie; solamente le pedimos a la gente que haga lo correcto y no viole la ley porque después sus huellas van a ser información pública de las agencias federales”.