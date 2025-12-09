Donald Trump

Trump dice en Pennsylvania que los precios "están bajando tremendamente", pese a crecientes temores por los costos de vida

El presidente Donald Trump insistió en que los precios al consumidor estaban cayendo "tremendamente" durante un mitin electoral celebrado el martes en Pennsylvania con el objetivo de calmar la ira de los votantes por el costo de vida.

Univision y Agencias picture
Video Hispanos ajustan su presupuesto para Navidad por la inflación: “El costo de la comida está alto”

El presidente Donald Trump insistió este martes en que los precios al consumidor estaban cayendo "tremendamente" durante un mitin en Mount Pocono, Pennsylvania, pese a que los indicadores y la percepción general del público se mueven en sentido contrario.

"Los precios están bajando tremendamente desde los niveles más altos de la historia de nuestro país", afirmó el republicano, arremetiendo contra los demócratas, por lo que calificó de "engaño" sobre este tema.

El mandatario está determinado a culpar a los demócratas por el aumento de los precios al consumidor durante los casi 11 meses que ha estado de regreso a la Casa Blanca.

Resumió su mensaje de manera concisa: "Ellos causaron los altos precios y nosotros los estamos bajando".

"Si tuviera un mensaje que transmitir esta noche...", añadió, antes de interrumpirse durante dos minutos para reconocer a los miembros de su equipo de la Casa Blanca. "Pero ese es nuestro mensaje", dijo, volviendo al tema. "Ellos les dieron precios altos. Les dieron la inflación más alta de la historia. Y nosotros les estamos dando... Estamos bajando esos precios rápidamente".

El presidente ha culpado constantemente a Biden de la inflación, a pesar de que su propia aplicación agresiva de políticas como los aranceles ha hecho subir los precios, que se habían estabilizado tras alcanzar en 2022 su nivel más alto en cuatro décadas.

Asimismo, para intentar demostrar el éxito de su administración en cuanto a la economía, Trump presentó a las personas que, según él, se beneficiarán de los cambios en el código tributario por la llamada "Gran y Hermosa Ley".

El inicio de la campaña electoral por el Congreso

El rally de Trump transmitió sensaciones similares a los de su campaña presidencial de 2024, incluso entrando a escena con la canción "Dios bendiga Estados Unidos", de Lee Greenfield, que solía marcar el inicio de sus eventos de campaña.

Y de hecho, el presidente se refirió al tema electoral, con los comicios de mitad de mandato previstos para dentro de menos de un año.

Trump afirmó que su jefa de gabinete en la Casa Blanca, Susie Wiles, le dijo que tenía que empezar a hacer campaña para ayudar a los republicanos en las elecciones.

"Ella dijo 'tenemos que empezar a hacer campaña, señor'. Yo respondí 'Yo gané'", contó Trump a la multitud en Pennsylvania.

Por lo general, los votantes favorecen al partido que no está en el poder en la Casa Blanca durante las elecciones de mitad de mandato.

Wiles declaró en el programa conservador de entrevistas en línea "The Mom View" que el regreso de Trump a la campaña electoral ayudaría a movilizar a los votantes que, de otro modo, no acudirían a las urnas.

Trump terminó su mitin bailando frente a la multitud con la música de Y.M.CA., de The Village People.

