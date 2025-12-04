Corte de Apelaciones permite por ahora que el gobierno de Trump mantenga el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC

Video “Todavía la amaba”: El exnovio de Sarah Beckstrom habla tras el asesinato de la guardia en DC

La Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia suspendió temporalmente este jueves una sentencia de un tribunal inferior que exigía el fin del despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington DC.

"El propósito de esta suspensión administrativa es dar al tribunal la oportunidad suficiente para considerar la moción de suspensión pendiente de apelación y no debe interpretarse en modo alguno como una decisión sobre el fondo de dicha moción", decía el breve comunicado del tribunal de apelaciones.

La decisión del tribunal de apelaciones, a petición de la administración Trump, suspende la aplicación de la opinión y la orden de la jueza federal Jia Cobb del 20 de noviembre.

Cobb había concluido que la intervención militar del presidente Donald Trump en Washington DC infringía ilegalmente la autoridad de los funcionarios locales para dirigir las fuerzas del orden en el distrito.

La jueza determinó que, si bien el presidente tiene autoridad para proteger el funcionamiento y la propiedad federales, no puede desplegar unilateralmente a la Guardia Nacional de DC para ayudar en el control de la delincuencia como le parezca conveniente, ni solicitar tropas de otros estados. Suspendió su orden durante 21 días para permitir la apelación de la administración Trump.

Es probable que la suspensión del jueves se prolongue más allá de esos 21 días.

"Como siempre hemos sostenido, el presidente ejerció su autoridad legal para desplegar la Guardia Nacional en DC Esperamos que se nos dé la razón en última instancia en esta cuestión", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

En agosto, Trump emitió una orden ejecutiva en la que declaraba una emergencia por delincuencia en Washington. En un mes, más de 2,300 soldados de la Guardia Nacional de ocho estados y del distrito patrullaban la ciudad bajo el mando del secretario del Ejército. Trump también desplegó a cientos de agentes federales para ayudar en las patrullas.

El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó una demanda para impugnar el despliegue de la Guardia. Solicitó al juez que prohibiera a la Casa Blanca desplegar tropas de la Guardia sin el consentimiento del alcalde mientras se resolvía la demanda.

La administración también ha desplegado tropas de la Guardia en Los Ángeles y ha intentado enviar tropas a Chicago y Portland, Oregón, lo que ha provocado otras impugnaciones judiciales. Un tribunal federal de apelaciones permitió el despliegue en Los Ángeles, y la administración está apelando la decisión de un juez en Portland que determinó que el presidente no tenía autoridad para convocar o desplegar tropas de la Guardia Nacional allí.

La acción judicial se produce ocho días después de que los miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, la especialista Sarah Beckstrom y el sargento Andrew Wolfe, sufrieran una emboscada mientras patrullaban una estación de metro a tres manzanas de la Casa Blanca.

Beckstrom murió el 27 de noviembre a causa de sus heridas. Wolfe continúa recuperándose. Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que también recibió un disparo durante el enfrentamiento del miércoles pasado, ha sido acusado de asesinato. Se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan.

El gobierno solicitó el despliegue de 500 miembros adicionales de la Guardia Nacional en Washington como consecuencia del tiroteo. La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, anunció esta semana que enviaría a 100 militares como parte de ese refuerzo.

