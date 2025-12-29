Estados Unidos de América

Trump dice que EEUU destruyó una "gran instalación" en territorio de Venezuela tras meses de presión militar: ¿qué se sabe?

El supuesto ataque se produce tras meses de presión militar por parte de Estados Unidos, que ha llevado a cabo decenas de ataques contra embarcaciones en aguas internacionales.

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos destruyó una "gran instalación" en Venezuela, una acción que representaría una escalada significativa de los ataques militares estadounidenses en el país sudamericano.

En una entrevista telefónica el viernes con la emisora neoyorquina WABC el mandatario respondió a una pregunta sobre Venezuela elogiando las acciones de su gobierno contra supuestas embarcaciones del narcotráfico y luego mencionó un ataque contra una instalación de gran tamaño que, aseguró, ocurrió días atrás.

El presidente no dio más detalles de la operación.

El régimen de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre el supuesto ataque y Univision Noticias no pudo confirmar de manera independiente si tuvo lugar como afirma Trump.

La declaración del presidente se produce tras meses de presión militar por parte de Estados Unidos, que ha llevado a cabo decenas de ataques contra embarcaciones en aguas internacionales.

En breve más información.

