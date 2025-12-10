Reserva Federal Tras un 2025 turbulento, una Fed dividida ante el dilema de otro recorte de la tasa de interés La Fed ha estado en una posición más sensible este año, porque los aranceles del presidente elevaron las expectativas de la inflación justo cuando el mercado laboral comenzó a lanzar señales de un debilitamiento.

Se espera ampliamente que la Reserva Federal (Fed) anuncie este miércoles un tercer recorte consecutivo de su tasa de interés en su último encuentro de un año en el que el banco central, su jefe y una funcionaria clave fueron blanco frecuente de la ira del presidente Donald Trump.

El jefe del banco central, Jerome Powell, había adelantado el mes pasado que los funcionarios que toman las decisiones sobre la tasa de interés llegarían al encuentro de esta semana bastante divididos. Algunos se inclinaban en ese momento por mantener la tasa referencial estable y otros por un nuevo recorte.

En julio se quebró el habitual consenso en esos encuentros y la situación se agudizó con la llegada de un aliado de Trump a la junta de la Fed abogando por recortes más pronunciados de los avalados por el resto.

La Fed ha estado en una posición más sensible este año, porque los aranceles del presidente elevaron las expectativas de la inflación justo cuando el mercado laboral comenzó a lanzar señales de un debilitamiento. Eso es un dilema para el banco, pues para suavizar el alza de los precios usualmente sube su tasa de interés y, para apoyar el empleo, hace lo contrario.

En sus encuentros de septiembre y octubre, el banco central optó por reducir la tasa referencial para apoyar el empleo. La reunión de octubre fue, además, atípica porque se llegó a ella sin el reporte oficial del sector laboral debido al cierre del gobierno federal.

La mayoría de analistas espera que el empleo vuelva a primar en esta reunión y que la Fed reduzca la tasa referencial en un cuarto de punto porcentual por tercera vez, según un tracker de previsiones de CME Group. Esto la ubicaría en un rango que va de 3.5% a 3.75%.

El banco central tiene que, por obligación que le impuso el Congreso, mantener a raya la inflación y promover la mayor creación de empleos posible de forma ordenada.

Una Fed que termina 2025 muy dividida

"El presidente Powell y otros gobernadores del FOMC (el comité que toma las decisiones sobre la tasa de interés) no han dicho nada contundente para contradecir la previsión de casi el 90% del mercado de que habrá un recorte de la tasa. Esto sugiere que siguen representando una minoría los presidentes de los bancos regionales de la Fed que por lo general tienen una postura a favor de tasa más alta y que esta vez han dejado clara su preferencia por mantenerla estable", evaluaron economistas de la consultora Pantheon en un análisis.

"Creemos que una mayoría 8-4 (el comité tiene 12 miembros) favorecerá un recorte de un cuarto de punto porcentual, que Stephen Miran optará por una rebaja de medio punto porcentual, y que Susan Collins, Alberto Musalem y Jeffrey Schmid votarán para que la tasa se quede sin cambios", detallaron.

En la conferencia de prensa tras la última reunión, Powell enfatizó que no se diera por descontado un nuevo recorte de fin de año. Otros funcionarios del banco central también dijeron que preferían mantener la tasa estable.

Pero desde entonces las apuestas han girado hacia una rebaja, especialmente luego de que el jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que la aceleración de la inflación de los pasados meses a causa de los aranceles parece ser temporal y que cederá hacia mediados del año que viene.

Análisis como ese ponen entonces la mira en lo que sucede con el empleo. El mercado laboral ha mostrado en la segunda mitad del año una mezcla de cifras buenas y flojas que ha complicado saber cómo está. Y tener un panorama más claro se ha hecho más difícil porque el prolongado cierre del gobierno afectó la publicación de los reportes oficiales. Los números de noviembre saldrán con demora este 16 de diciembre y los de octubre no se sabrán por separado.

El empleo en un primer plano, por encima de la inflación

El último informe oficial con el que cuenta la Fed es el de septiembre y con datos y estimaciones privados.

El informe oficial de septiembre mostró que se crearon muchos más empleos (+119,000) de lo esperado, gracias a los nuevos puestos en los sectores del cuidado de la salud (+43,000) y en lugares de comidas y bebidas (+37,000).

Por el contrario, en los sectores del transporte y almacenaje (-25,000), la manufactura (-6,000) y el gobierno federal (-3,000) se perdieron trabajos en septiembre. En el gobierno federal se han eliminado casi 100,000 empleos desde enero y se espera que el próximo reporte refleje una pérdida similar por los miles de trabajadores que salieron de la nómina gubernamental en septiembre.

Reportes preliminares de privados apuntan a que esa tendencia se habría mantenido en noviembre. Pero, en otro ejemplo de las dificultades para interpretar los datos, dan previsiones bastante distintas.

Según cifras preliminares de la empresa procesadora de pagos ADP, que ve solo el sector privado, en noviembre se perdieron 32,000 empleos de forma bastante generalizada, salvo por nuevos puestos creados en los sectores de la salud (+33,000) y de la hospitalidad (+13,000). Expertos ven contraproducente que la creación de puestos de trabajo se concentre en apenas dos sectores como ha estado ocurriendo.

Otras previsiones apuntan a que en noviembre se crearon empleos. Economistas de Pantheon, por ejemplo, hacen sus estimaciones tomando en cuenta factores diferentes a los que mira la procesadora ADP y anticipan entre 75,000 y 100,000 nuevos puestos de trabajo el mes pasado. Una cifra que aclaran habría sido afectada nuevamente por la pérdida de trabajos en el gobierno federal.

La Fed en 2026: Trump elegirá a un nuevo jefe y una decisión clave en la Corte Suprema

El próximo año, Trump finalmente tendrá en funciones al reemplazo de Powell al frente de la Fed. Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de este año ha fustigado a Powell por no recortar la tasa de interés como él quiere, lo que ha generado preocupación por la celosamente cuidada independencia del banco central más importante del mundo.

También ha amenazado con despedirlo, lo ha insultado y hasta visitó en persona los predios en remodelación de la Fed en medio de cuestionamientos por el elevado costo de las obras.

El período de Powell como presidente de la Fed acaba en mayo. Pero se espera que a inicios de año Trump anuncie a su elegido para sucederlo. Un nombre que suena con más fuerza en este último tiempo es el del asesor de la Casa Blanca Kevin Hassett y Trump dijo en una entrevista con el medio Politico que abogar por tasas de interés más bajas será un requisito para quien se quiera quedar con el cargo.

El año que viene también se sabrá qué sucede con la gobernadora Lisa Cook, a quien Trump trató de echar este año de la junta de la Fed en medio de alegaciones ―que siguen sin producir una acusación formal― de que la economista presuntamente mintió en trámites hipotecarios personales. Ella lo niega.

La pelea entre Trump y Cook escaló a la Corte Suprema, que programó para enero la audiencia en la que escuchará los argumentos de ambos lados. Lo que decida una Corte Suprema que este año apoyó con frecuencia los pedidos del presidente también será clave para la futura independencia de la Fed.

En este caso en particular, sin embargo, el máximo tribunal parece más renuente a acoger los argumentos del gobierno. En una decisión sobre un caso relacionado con el despido de funcionarias de agencias federales independientes, la Corte Suprema consideró este año a la Fed como "una entidad con una estructura única, casi privada, que sigue la tradición histórica del Primer y Segundo Banco de Estados Unidos".