Noticias Trump afirma que Irán "nunca tendrá" un arma nuclear En el marco del Memorial Day en el Cementerio Nacional de Arlington, el presidente encabezó una ceremonia de homenaje a los militares caídos en servicio, en la que también hizo referencia a la operación Furia Épica

Video Memorial Day 2026 | Honremos a nuestros militares caídos en combate y a su valor por el país

Durante el acto central por el Día de los Caídos (Memorial Day), encabezado por el presidente Donald Trump, se llevó a cabo una ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, en compañía del vicepresidente JD Vance y el secretario de Guerra Pete Hegseth.

En el homenaje a los militares caídos en servicio, considerados héroes por su entrega al país, el mandatario declaró que las recientes operaciones militares estadounidenses han sido “victorias decisivas” en distintos frentes internacionales.

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Trump reconoció el sacrificio de los miembros de las fuerzas armadas caídos en combate, a quienes calificó como héroes cuya entrega “nunca será olvidada”; el acto reunió a familiares de militares fallecidos, así como a veteranos y altos mandos del Ejército.

Furia Épica “cumplió su objetivo”

El presidente se refirió a la denominada “Operación Furia Épica” -campaña militar conjunta con Israel en contra de Irán-, en la que aseguró fue un conflicto contra un Estado considerado enemigo estratégico.

Según sus palabras, la operación habría dejado 13 militares estadounidenses muertos, a quienes describió como “almas maravillosas” que dieron su vida para impedir el desarrollo de armas nucleares por parte de dicho país; Trump afirmó que la misión cumplió su objetivo y reiteró que “ese régimen nunca tendrá un arma nuclear”.

En las guerras recientes, hemos perdido un total de 13 miembros del servicio… En la Operación Furia Épica, perdimos a 13 almas maravillosas, personas especiales maravillosas. Estos hombres y mujeres increíbles dieron sus vidas para asegurar que el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo nunca tenga un arma nuclear. Y no la tendrán. Nunca tendrán un arma nuclear. Estoy seguro de que lo saben Donald Trump, presidente de Estados Unidos



De acuerdo con el mandatario, la operación se habría desarrollado en un escenario de alta tensión militar, con participación coordinada de fuerzas aliadas y objetivos enfocados en infraestructura considerada crítica para el programa nuclear iraní. Sin ofrecer detalles específicos de la intervensión militar, sostuvo que la misión fue ejecutada con precisión estratégica y bajo condiciones de alto riesgo para las tropas involucradas.

Trump también enmarcó la acción dentro de una política de seguridad global orientada a la contención de amenazas nucleares, subrayando que el sacrificio de las tropas caídas fue decisivo para alcanzar el objetivo planteado. En su mensaje, insistió en que la operación representa un punto clave en la defensa de los intereses de Estados Unidos y sus aliados frente a actores considerados hostiles.

Su regalo desinteresado no será en vano. Nuestra deuda con ustedes es eterna y siempre terminará en victoria. Estamos logrando victorias por todas partes, más de las que hemos tenido en muchas, muchas décadas. Las Escrituras dicen: preciosa es ante el Señor la muerte de sus siervos fieles Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump recuerda una “victoria total” en Venezuela

Asimismo, el mandatario mencionó la intervención en Venezuela, la cual describió como una “victoria total” lograda en un solo día y sin bajas estadounidenses. De acuerdo con su versión, la operación representó un éxito militar rápido y contundente, enmarcado en una estrategia de estabilidad y control regional.

En Venezuela, tuvimos una victoria completa y total, donde estamos trabajando muy de cerca con el gobierno de Venezuela en este momento. Tomamos control de eso en un día. No perdimos a nadie Donald Trump, presidente de Estados Unidos



Donald Trump ofreció estas declaraciones durante el homenaje a los caídos, donde también subrayó el papel histórico de las fuerzas armadas estadounidenses y afirmó que las recientes acciones militares representan “logros decisivos” en materia de seguridad nacional.