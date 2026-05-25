Memorial Day

Memorial Day 2026: ¿Qué servicios están abiertos y cerrados?

Este 25 de mayo, se conmemora el Memorial Day para honrar a quienes fallecieron en combate durante su servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

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Por:N+ Univision
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Este lunes 25 de mayo, se conmemora el Memorial Day (Día de los Caídos) para honrar a quienes fallecieron en combate durante su servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En este día festivo se cierran algunos servicios y negocios, por lo cual te contamos cuáles están disponibles y cuáles no para que no tengas ningún inconveniente a la hora de salir.

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¿Qué negocios están cerrados el Memorial Day?

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Primordialmente, los bancos y sucursales de la Reserva Federal permanecerán cerrados en todo el país. Desde Bank of America hasta JPMorgan Chase.

Cabe destacar que, aunque las sucursales no estén operando, aún se puede optar por los cajeros automáticos y la banca en línea para hacer tus servicios.

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De igual manera, las oficinas de gobierno permanecerán cerradas, incluyendo ayuntamientos, cortes judiciales y oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados.

El Servicio Postal USPS no operará con la entrega de correo y tampoco abrirá sucursales.

Escuelas públicas, universidades y bibliotecas comunitarias suspendieron clases y atención al público.

Asimismo, en la mayoría de los municipios del país, el servicio de recolección de basura y reciclaje se suspende.

Otros servicios municipales y privados podrían optar por horarios diferentes, por lo que se les recomienda que se comuniquen con la empresa para estar al tanto de su labor.

Video Memorial Day 2026 | Honremos a nuestros militares caídos en combate y a su valor por el país

Costco y gasolineras permanecerán cerradas

Las tiendas Costco y gasolineras estarán completamente cerradas debido a su política institucional; no obstante, se pueden optar por otros servicios que sí están abiertos, como el Sam’s Club, Target, Walmart, Home Depot, Aldi y Goodwill.

En el caso de las farmacias, el horario puede variar, por lo que se recomienda visitar sus páginas web para verificar su apertura o su horario de atención.

Sin embargo, las que sí están brindando servicios son:

  • Walgreens
  • CVS Pharmacy
  • Rite Aid
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¿Cómo se celebra el Memorial Day?

Según USA.gov, el Memorial Day es una de las tradiciones más importantes de Estados Unidos, que ocurre en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, en donde el presidente o vicepresidente de Estados Unidos da un discurso para honrar a los caídos.

Otra forma de conmemorarlo es colocar la bandera de los Estados Unidos a media asta desde el amanecer hasta el mediodía.

Un dato a destacar es que originalmente el Día de los Caídos solo honraba a quienes murieron en la Guerra Civil. Luego de que ocurrió la Primera Guerra Mundial, la celebración se amplió para todo el personal militar de Estados Unidos que falleció sirviendo al país.

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