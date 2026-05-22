Cuba "Aquí les estamos esperando": la hija de Raúl Castro desafía a EEUU en una manifestación contra la imputación del expresidente El régimen intenta sacar músculo con una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en la isla, y con la amenaza de una posible intervención militar planeando en el aire. Según el ejecutivo cubano 250.000 personas se concentraron allí contra la imputación de Raúl Castro por la justicia estadounidense

Video Nueva jornada de protestas en La Habana en medio de apagones de más de 20 horas

Una manifestación en La Habana congregó a multitud de cubanos en la explanada frente a la Embajada de Estados Unidos. La propia embajada estadounidense había emitido un comunicado disuasorio, advirtiendo que redoblará la seguridad en la zona, y aún así se llevó a cabo el acto para protestar contra la imputación de Raúl Castro. Se divisaban pancartas con los lemas "Raúl es Raúl" y "La patria se defiende".

Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias portan retratos del expresidente Raúl Castro durante una manifestación en su apoyo frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el viernes 22 de mayo de 2026, después de que fiscales estadounidenses presentaran una acusación formal imputándole haber ordenado el derribo, en 1996, de aviones civiles pilotados por exiliados radicados en Miami. (Foto AP/Ramon Espinosa) Imagen Ramon Espinosa/AP Photo/Ramon Espinosa

Entre la primera plana política del acto se encontraba Mariela Castro, la hija del expresidente Raúl Castro, que comentaba con estos términos una posible intervención militar de EEUU: "Está toda la ciudadanía esperando las señales de lo que haya que hacer en cada momento. Dicen que venían hoy, aquí les estamos esperando".

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Ante esa amenaza que planea sobre la isla expresó que a su padre "nadie lo va a secuestrar". Y añadió que Cuba es "un país pequeño, pobre, pero con experiencia de combate frente al imperialismo liderado por EEUU".

Aseguró que su padre, que no acudió al acto, está "muy tranquilo", observando los hechos y sonriéndose. Y subrayó que él siempre ha dicho: "A mí nadie me lleva vivo. A mí me agarran combatiendo".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, segundo desde la izquierda, y el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, en el centro, participan en una manifestación en apoyo al expresidente Raúl Castro frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el viernes 22 de mayo de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) Imagen Ramon Espinosa/AP Photo/Ramon Espinosa



En la concentración participó también el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel., quien poco después compartió un comunicado en sus redes sociales en el que tachaba de "enferma" la mente de los mandatarios de la administración Trump: "que Cuba representa una amenaza para EEUU solo puede estar en la mente enferma de algunos funcionarios de la actual administración estadounidense que tienen secuestrada la política hacia nuestra isla, que mienten descaradamente al pueblo de esa nación y al mundo para justificar una nueva guerra irracional", proclamaba el presidente.

Que #Cuba representa una amenaza para EE.UU solo puede estar en la mente enferma de algunos funcionarios de la actual administración estadounidense que tienen secuestrada la política hacia nuestra isla, que mienten descaradamente al pueblo de esa nación y al mundo para justificar… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 22, 2026

Los manifestantes, entre la incertidumbre y el hartazgo

Vivian Alonso Molinet llegó a la marcha antes incluso de que saliera el sol. Esta residente de La Habana acudió, asegura, para mostrar su apoyo al expresidente: “Estoy respaldando las ideas de nuestro líder Raúl Castro. Es un paradigma, es un símbolo, es la historia viva de Cuba”, exclamó.

Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se manifiestan en apoyo al expresidente Raúl Castro frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el viernes 22 de mayo de 2026, después de que fiscales estadounidenses presentaran una acusación formal imputándole haber ordenado el derribo, en 1996, de aviones civiles pilotados por exiliados radicados en Miami. (Foto AP/Ramon Espinosa) Imagen Ramon Espinosa/AP Photo/Ramon Espinosa



Que EEUU pueda seguir en Cuba el mismo procedimiento que en Venezuela con la captura de Maduro es algo que temen muchos cubanos. Hablamos con Oda, residente en La Habana de 64 años, que no ha podido acudir a la concentración por un problema de salud pero que asegura que ha visto gente llenar las inmediaciones desde el amanecer porque quieren exclamar que Cuba se defenderá: "Sería un ataque profundamente injusto y este pueblo se defenderá como lo lleva haciendo décadas. Aquí resistimos pero ya estamos cansados, la situación es insostenible, no podemos más con los apagones y ahora esta incertidumbre por si en algún momento EEUU decide entrar por la fuerza", relata.

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Bernardo Musibay participó en la marcha por la preocupación que les suscita ver ya desplegados en el Caribe portaaviones estadounidenses. "Ese plan de utilizar la figura de nuestro general del Ejército, Raúl Castro, para una posible intervención en nuestro país es, una vez más, la misma táctica que emplearon contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lanzando acusaciones que el propio Departamento de Justicia dejó claro posteriormente que carecían de fundamento. La utilizaron como medio para derrocar al presidente, y van a intentar hacer lo mismo con nosotros, aunque dudo mucho que se atrevan a intervenir”.

Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias portan retratos del expresidente Raúl Castro durante una manifestación en su apoyo frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el viernes 22 de mayo de 2026, después de que fiscales estadounidenses presentaran una acusación formal imputándole haber ordenado el derribo, en 1996, de aviones civiles pilotados por exiliados radicados en Miami. (Foto AP/Ramon Espinosa) Imagen Ramon Espinosa/AP Photo/Ramon Espinosa

Entre los convocantes de la manifestación estaban varias asociaciones estudiantiles. Dianelys López pertenece a una de ellas y argumenta así por qué decidió participar: "Independientemente de las creencias de cada joven, a nadie le gusta ver su país bombardeado, sus hogares invadidos, sus pertenencias robadas o sus familias asesinadas por motivos políticos. Por eso, por supuesto, los jóvenes saldremos a las calles a defender lo que sea necesario defender: a nuestras familias, a nuestro país, a nuestros mártires y a lo que nos depare el futuro".

Contra la imputación de Raúl Castro

Raúl Castro fue imputado por la justicia estadounidense el pasado 20 de mayo por el derribo de dos avionetas humanitarias de 'Hermanos al Rescate' que causaron la muerte a cuatro ciudadanos. Los hechos por los que se le acusa ocurrieron hace 30 años, y por ellos enfrenta un total de siete cargos federales: cuatro cargos por homicidio, dos por destruir aeronaves y un cargo por conspiración contra EEUU.

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