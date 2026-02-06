Donald Trump Trump firma decreto para aumentar importaciones de carne de res argentina El presidente Trump señaló la disminución del número de cabezas de ganado en EEUU y el aumento de los precios de la carne de res para justificar las importaciones adicionales. La medida podría resultar políticamente controvertida, ya que los ganaderos estadounidenses expresaron sus objeciones a comprar más carne argentina.

Video La nueva guía alimentaria del gobierno de Trump prioriza el consumo de proteínas

El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que permite el aumento de importaciones de carne de res argentina a Estados Unidos, una medida destinada a combatir el alza de los precios de este alimento clave de la canasta de productos.

El sector agropecuario estadounidense ha acogido con desconfianza las diversas declaraciones de Trump en favor de aumentar la entrada de carne argentina en los últimos meses.

La orden del viernes eleva a 80,000 toneladas métricas la cuota de carne de res permitida en Estados Unidos bajo un trato arancelario preferencial.

Esto se aplica a recortes magros de carne de res, que se mezclan con recortes más grasos para elaborar productos de carne picada como las hamburguesas, añadió el documento.

El objetivo es aumentar el suministro de carne picada para los consumidores estadounidenses.

Las cuotas serán distribuidas a lo largo de 2026.

El decreto presidencial señala que los costos han venido aumentando por diversas razones, como la sequía y la disminución de importaciones desde México debido a una plaga que afecta sus rebaños.

Alza de los precios de la carne en EEUU en 2025

Los precios de la carne de res y de ternera subieron un 16.4% respecto al año anterior en diciembre de 2025, según datos del gobierno, y se prevé que sigan aumentando, ya que el tamaño de los rebaños de reses se mantiene en su nivel más bajo en décadas.

"El ganado vacuno de EEUU ha caído a un mínimo histórico de 86.2 millones de cabezas en enero de 2026, con una disminución del 8.6 % en el inventario de vacas de carne desde 2020", afirma la Casa Blanca.

El costo de la carne picada también subió a un promedio de alrededor de 6.70 dólares por libra en diciembre, el más alto desde que el Departamento de Trabajo comenzó a registrar esos costos.

Todo esto se ha sumado a las presiones presupuestarias que enfrentan los hogares estadounidenses, consideradas un factor de riesgo para el Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término de noviembre próximo, donde está en juego el control de la Cámara de Representantes.

Trump advirtió en noviembre que había pedido al Departamento de Justicia que investigara a la industria empacadora por los altos precios de la carne de res.

El acuerdo firmado recientemente con Argentina apunta a cuadruplicar las ventas de carne de res a Estados Unidos con una tarifa arancelaria más baja, hasta alcanzar las 100,000 toneladas anuales.

El trato contempla que Washington eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos, y con la ampliación del volumen de carne, se pueden incrementar cerca de 800 millones de dólares las exportaciones argentinas en ese rubro.

Estados Unidos es el mayor consumidor mundial de carne de res en volumen y ocupa el segundo lugar a nivel mundial en consumo per cápita de carne de res, lo que subraya la importancia de la carne de res en la dieta estadounidense, explica la Casa Blanca.

