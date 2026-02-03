Reserva Federal

Stephen Miran, gobernador de la Reserva Federal, renuncia a su cargo en la Casa Blanca

El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, renunció a su cargo como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, poniendo fin a un controvertido acuerdo por el que ocupaba cargos en ambas instituciones.

Video Trump nomina a Kevin Warsh para dirigir la FED y reemplazar a Jerome Powell

El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, renunció a su cargo como presidente del Consejo de Asesores Económicos (CEA, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca, poniendo fin a un controvertido acuerdo por el que ocupaba cargos en ambas instituciones.

Su renuncia fue confirmada por el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, el martes por la noche.

El presidente Donald Trump nombró a Miran en septiembre para ocupar un puesto en la junta de gobernadores de la Fed, integrada por siete miembros, tras la repentina renuncia de Adriana Kugler, que había sido nombrada por el presidente Joe Biden. Miran completó su mandato, que finalizó el 31 de enero. Sin embargo, puede permanecer en la junta de la Fed hasta que el Senado confirme a su sustituto.

No es habitual que alguien mantenga un cargo en la Casa Blanca y al mismo tiempo sea gobernador de la Fed, un cargo no partidista. Los presidentes anteriores han nombrado a asesores para la Fed, pero durante décadas estos renunciaban a sus cargos en la Casa Blanca antes de incorporarse a la Fed. Miran, en cambio, se acogió a una excedencia sin sueldo.

Miran dijo cuando fue nombrado en septiembre que renunciaría a su cargo en el CEA si seguía en la junta de la Fed después del 31 de enero. Los gobernadores de la Fed votan las decisiones sobre los tipos de interés y la política reguladora bancaria.

"De acuerdo con el compromiso que adquirió ante el Senado durante su confirmación como miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Stephen Miran ha presentado su renuncia al Consejo de Asesores Económicos", dijo Desai.

Esta medida pone de relieve la intriga que rodea a la Fed y los próximos cambios de personal. Trump ha nominado a Kevin Warsh, un exfuncionario de la Fed, para sustituir al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato al frente del banco central termina el 15 de mayo.

Sin embargo, Powell podría, gracias a una peculiaridad en la estructura de la Fed, permanecer en la junta después de que termine su mandato como presidente y negar a Trump la oportunidad de ocupar otro puesto. Como resultado, muchos observadores esperan que Warsh ocupe el puesto de Miran y luego sea ascendido para sustituir a Powell en mayo, pero esa secuencia de acontecimientos aún no se ha confirmado.

