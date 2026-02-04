Noticias

¿La Casa Blanca tendrá una estatua de Cristóbal Colón? Este es el plan de Trump

El presidente Donald Trump ha puesto en marcha un plan para instalar, en los terrenos de la Casa Blanca o en sus inmediaciones, una réplica de la estatua derribada y arrojada al agua en Baltimore durante las protestas raciales de 2020.

El plan no es un mero acto decorativo; representa una declaración de la postura política de la administración Trump en el marco del 250.º aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

El plan no es un mero acto decorativo; representa una declaración de la postura política de la administración Trump en el marco del 250.º aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

Un "préstamo" con trasfondo político

La pieza, propiedad de Organizaciones Ítalo-Americanas Unidas, llegará a la capital bajo un acuerdo de préstamo. John Pica, presidente del grupo, confirmó que la organización votó unánimemente para ceder la estatua tras recibir una propuesta de la administración Trump.

  • La estatua original fue vandalizada y lanzada al puerto de Baltimore tras la muerte de George Floyd.
  • El artista Will Hemsley utilizó fragmentos de la obra original para crear esta nueva réplica.
  • Aunque la Casa Blanca no ha dado una fecha oficial, Pica estima que la instalación podría ocurrir "posiblemente en dos semanas".

La visión de la administración Trump sobre Colón

Mientras que para algunos sectores de la comunidad latina y los pueblos originarios Colón simboliza el inicio de siglos de explotación y genocidio, para la actual administración el enfoque es opuesto.

En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe”, declaró David Ingle, vocero de Trump. “El presidente seguirá honrándolo como tal”.

Trump ha sido un crítico feroz de la tendencia actual de sustituir el "Día de Colón" por el "Día de los Pueblos Indígenas", una práctica que el expresidente Joe Biden formalizó en 2021.

Para el presidente, estos cambios son intentos de "incendiarios de izquierda" por distorsionar la memoria colectiva del país.

