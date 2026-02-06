Donald Trump ¿Qué anunció hoy Estados Unidos en contra de Irán? Esto hará para frenar represiones en el país de Medio Oriente La administración de Trump anunció las medidas que tomarán en contra del régimen iraní

El gobierno de Estados Unidos comunicó hoy, 6 de febrero de 2026, acciones en contra de Irán, en N+ Univision te compartimos lo que anunció para frenar las represiones en el Medio Oriente.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, afirmó que Irán destina los ingresos del petróleo a intensificar acciones que generan inestabilidad internacional.

Por ello, la administración de Trump anunció nuevas sanciones con el fin de que se frenen las exportaciones de petróleo de Irán.

Las medidas incluyen sanciones contra 15 entidades, dos personas y 14 embarcaciones presuntamente vinculadas al comercio de petróleo y derivados iraníes. Varios de estos buques forman parte de una denominada "flota fantasma" y usan banderas de países como Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos.



Información en desarrollo.

