¿Qué es TrumpRx? Esto ofrecerá el nuevo sitio impulsado por Donald Trump

La Casa Blanca anunció a qué hora se presentará su nuevo sitio web del presidente Trump; te contamos en qué consiste

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció TrumpRx, su nuevo sitio y en N+ Univision te contamos qué es y cuándo lo presentará.

De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el nuevo sitio de Trump será presentado de manera oficial la noche de hoy, jueves 5 de febrero de 2026, y está enfocado en apoyar a las personas que requieran medicamentos.

En ese sentido, especificó que este sitio será de última generación y con esto la administración de Trump busca reducir el costo de los medicamentos recetados para millones de estadounidenses, en un contexto donde la atención médica y el costo de vida siguen siendo una de las principales preocupaciones del país.

¿Se podrán comprar

medicamentos en el sitio de Trump?

De acuerdo con Associated Press, el portal TrumpRx no será para comprar medicamentos, si no que redireccionará a los compradores a los sitios de farmacéuticas para adquirirlos a menor precio.

Por otra parte, la Casa Blanca, explicó que se trata de un sitio "de última generación" diseñado para ayudar a los consumidores a adquirir medicamentos con bajo precio, así lo anunció Leavitt en sus redes sociales oficiales:

El presidente Trump, el Dr. Oz y el director del Estudio Nacional de Diseño, Joe Gebbia, presentarán oficialmente TrumpRx, un sitio web de vanguardia para que los consumidores estadounidenses adquieran medicamentos recetados a bajo costo. Este anuncio histórico ahorrará dinero a millones de estadounidenses.
Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.


Por ahora, no se ha detallado el nivel exacto de ahorro que obtendrán los consumidores. Aun así, el presidente Trump aseguró en septiembre de 2025 que el portal ofrecerá "grandes descuentos para todos los consumidores".

Cabe señalar que los detalles generales de TrumpRx serán presentados hoy a las 19:00 horas (tiempo local). Estará acompañado del administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, así como Joe Gebbia, director del Estudio de Diseño Nacional de Trump.

Video Descubre cómo desechar tus medicamentos con seguridad


