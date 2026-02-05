elecciones Estados Unidos Trump pide a los Republicanos luchar por el comprobante de ciudadanía para votar: "O lo arreglamos o dejamos de existir" El presidente afirmó hoy en sus redes sociales que los republicanos deben "luchar" para lograr que todos los votantes muestren pruebas de ciudadanía, acusó que las elecciones en EEUU están "amañadas".

El presidente Donald Trump afirmó este jueves en sus redes sociales que "las elecciones en Estados Unidos están amañadas, y son robadas". En tanto, llamó "a todos los republicanos" a "luchar" por lograr que todos los votantes muestren una prueba de ciudadanía para registrarse para el voto.

LEY SALVAR AMÉRICA! 1. TODOS LOS VOTANTES DEBEN MOSTRAR SU IDENTIFICACIÓN. 2. TODOS LOS VOTANTES DEBEN MOSTRAR COMPROBANTE DE CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE PARA REGISTRARSE PARA VOTAR. 3. NO SE PERMITEN LAS VOTAS POR CORREO (EXCEPTO POR ENFERMEDAD, DISCAPACIDAD, SERVICIO MILITAR O VIAJE).



Estos han sido reclamos de larga data del trumpismo, e incluso disposiciones en ese sentido fueron dictaminadas por el presidente en una orden ejecutiva de marzo de 2025.

Sin embargo, esa orden fue parcialmente bloqueada la semana pasada por la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, quien determinó que algunas partes de la orden presidencial eran "inconsistentes con la separación constitucional de poderes".

La decisión de la Corte vino en respuesta a demandas presentadas sobre los límites de la autoridad presidencial para dictar las reglas de una elección federal.

El tribunal señaló que las disposiciones de Trump " no pueden ser legalmente implementadas".

Nuevos distritos congresionales

La Corte Suprema permitió ayer que California haga uso de un nuevo mapa del Congreso, el cual fue aprobado por los partidarios y favorece a los demócratas en las elecciones de este año, rechazando la última solicitud de los republicanos del estado y el gobierno federal.

Los jueces habían permitido previamente que Texas usara un mapa que favorece a los republicanos en los comicios de 2026, a pesar de que un tribunal de menor instancia había fallado anteriormente que la medida probablemente sea discriminatoria por motivos de raza.

El juez conservador Samuel Alito escribió en diciembre que al parecer ambos estados habían adoptado nuevos mapas para obtener una ventaja política, lo cual la Corte Suprema ha determinado previamente que no puede ser base para una demanda federal.

Los republicanos, junto con el gobierno del presidente Trump, aseguran que el mapa de California también se basa indebidamente en la raza. Pero un tribunal de menor instancia discrepó en una votación de 2 a 1. El Departamento de Justicia y la Casa Blanca no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.

La orden mantiene vigente el nuevo mapa que podría darles a los demócratas hasta cinco escaños adicionales que actualmente son ocupados por republicanos, parte de una batalla de redistribución de distritos a nivel nacional por el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre próximo.

