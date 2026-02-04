JD Vance JD Vance niega disculparse por afirmar que Alex Pretti era un “asesino” que “intentó matar a agentes federales” La respuesta de Vance se dio luego de que un reportero le preguntara si pensaba disculparse con la familia del enfermero muerto a tiros durante una protesta contra las redadas migratorias.



El vicepresidente JD Vance se negó a disculparse por volver a publicar la afirmación del principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, de que Alex Pretti era un “asesino” que “intentó matar a agentes federales” después de que agentes federales de inmigración le dispararan y quitaran la vida el mes pasado.

La respuesta de Vance se dio luego de que un reportero le preguntara si pensaba disculparse con la familia de Alex Pretti.

A lo que Vance respondió en la entrevista con el Daily Mail: "¿Por qué? No veo que tenga sentido disculparme. Necesitamos responsabilizar a los criminales, no culpar a quienes hacen su trabajo".

“Si se determina que la persona que disparó a Alex Pretti hizo algo malo, entonces muchas consecuencias se derivarán de eso. Dejaremos que eso ocurra”, dijo Vance. “No creo que sea inteligente prejuzgar la investigación”, añadió.

