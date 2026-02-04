JD Vance

JD Vance niega disculparse por afirmar que Alex Pretti era un “asesino” que “intentó matar a agentes federales”

La respuesta de Vance se dio luego de que un reportero le preguntara si pensaba disculparse con la familia del enfermero muerto a tiros durante una protesta contra las redadas migratorias.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Caso Alex Pretti: Forense califica como homicidio la muerte del enfermero

El vicepresidente JD Vance se negó a disculparse por volver a publicar la afirmación del principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, de que Alex Pretti era un “asesino” que “intentó matar a agentes federales” después de que agentes federales de inmigración le dispararan y quitaran la vida el mes pasado.

Más sobre JD Vance

JD Vance visita Minneapolis esta semana, mientras ventas de comercios se desploman por redadas
2 mins

JD Vance visita Minneapolis esta semana, mientras ventas de comercios se desploman por redadas

Estados Unidos
Usha Vance: anuncia el embarazo de su cuarto hijo; "estamos muy emocionados"
1 mins

Usha Vance: anuncia el embarazo de su cuarto hijo; "estamos muy emocionados"

Estados Unidos
Con voto de JD Vance, republicanos desestiman en el Senado de EEUU resolución sobre poderes de guerra de Trump
1 mins

Con voto de JD Vance, republicanos desestiman en el Senado de EEUU resolución sobre poderes de guerra de Trump

Estados Unidos
La polémica por el episodio de South Park que se burla de Kristi Noem y la representa matando perros
3 mins

La polémica por el episodio de South Park que se burla de Kristi Noem y la representa matando perros

Estados Unidos
Al compañero de fórmula de Trump no le gusta admitir que los tiroteos son "cosas que pasan", pero no quiere control de armas
4 mins

Al compañero de fórmula de Trump no le gusta admitir que los tiroteos son "cosas que pasan", pero no quiere control de armas

Estados Unidos

La respuesta de Vance se dio luego de que un reportero le preguntara si pensaba disculparse con la familia de Alex Pretti.

PUBLICIDAD

A lo que Vance respondió en la entrevista con el Daily Mail: "¿Por qué? No veo que tenga sentido disculparme. Necesitamos responsabilizar a los criminales, no culpar a quienes hacen su trabajo".

“Si se determina que la persona que disparó a Alex Pretti hizo algo malo, entonces muchas consecuencias se derivarán de eso. Dejaremos que eso ocurra”, dijo Vance. “No creo que sea inteligente prejuzgar la investigación”, añadió.

Mira también:

Video Departamento de Justicia investiga derechos civiles en relación con la muerte de Alex Pretti
Relacionados:
JD VanceDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX